Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 25.02.2025 (обновлено: 16:36 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/gorlovka-2001535723.html
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 25.02.2025
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:29:00+03:00
2025-02-25T16:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/27/1484962784_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55e2f1305ffa7a5bf387531b05da7580.jpg
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется.По данным мэра города Ивана Приходько, в результате обстрела центра Горловки из реактивной артиллерии был обесточен поселок Пятихатки. Кроме того, в посёлке Озеряновка зафиксированы множественные повреждения газопровода.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250224/vsu-2001336537.html
https://ria.ru/20250224/gorlovka-2001277990.html
горловка
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/27/1484962784_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18a64aaf8dd9e99ec941aa9818cd82d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
ВСУ атаковали дом в центре Горловки
24 февраля, 17:58
Тип РСЗО не уточняется.
По данным мэра города Ивана Приходько, в результате обстрела центра Горловки из реактивной артиллерии был обесточен поселок Пятихатки. Кроме того, в посёлке Озеряновка зафиксированы множественные повреждения газопровода.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Медик - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадали четыре человека
24 февраля, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтиролВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала