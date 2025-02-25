https://ria.ru/20250225/gorlovka-2001535723.html
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 25.02.2025
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T16:29:00+03:00
2025-02-25T16:29:00+03:00
2025-02-25T16:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/27/1484962784_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55e2f1305ffa7a5bf387531b05da7580.jpg
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется.По данным мэра города Ивана Приходько, в результате обстрела центра Горловки из реактивной артиллерии был обесточен поселок Пятихатки. Кроме того, в посёлке Озеряновка зафиксированы множественные повреждения газопровода.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250224/vsu-2001336537.html
https://ria.ru/20250224/gorlovka-2001277990.html
горловка
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148496/27/1484962784_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18a64aaf8dd9e99ec941aa9818cd82d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР