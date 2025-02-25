https://ria.ru/20250225/gorlovka-2001535723.html

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 25.02.2025

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений РИА Новости, 25.02.2025

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специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по центру Горловки в ДНР, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется.По данным мэра города Ивана Приходько, в результате обстрела центра Горловки из реактивной артиллерии был обесточен поселок Пятихатки. Кроме того, в посёлке Озеряновка зафиксированы множественные повреждения газопровода.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250224/vsu-2001336537.html

https://ria.ru/20250224/gorlovka-2001277990.html

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

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