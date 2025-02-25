https://ria.ru/20250225/germaniya-2001556246.html

Российский посол прокомментировал итоги выборов в Германии

Российский посол прокомментировал итоги выборов в Германии - РИА Новости, 25.02.2025

Российский посол прокомментировал итоги выборов в Германии

Итоги состоявшихся в Германии выборов показали желание граждан увидеть перемены, в том числе в плане нормализации отношений с Россией, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:49:00+03:00

2025-02-25T17:49:00+03:00

2025-02-25T18:05:00+03:00

политика

германия

россия

в мире

сергей нечаев (дипломат)

хдс/хсс

олаф шольц

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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Итоги состоявшихся в Германии выборов показали желание граждан увидеть перемены, в том числе в плане нормализации отношений с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев."Итоги состоявшихся выборов в бундестаг ФРГ, на наш взгляд, свидетельствуют о запросе граждан страны на перемены, в том числе в плане нормализации российско-германских отношений. Надеемся, что немецкие политики учтут этот запрос", - заявил посол.В Германии 23 февраля прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов, получив 208 из 630 мест в бундестаге. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%, они получили 152 места, Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов (120 мест), что стало худшим результатом в истории партии.Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%, 85 мест), "Левые" (8,8%, 64 места), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.Свободная демократическая партия (СвДП), которая ранее была в правительственной коалиции, не прошла в бундестаг, набрав только 4,3% голосов.

https://ria.ru/20250225/evropa-2001368256.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, германия, россия, в мире, сергей нечаев (дипломат), хдс/хсс, олаф шольц