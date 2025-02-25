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Российский посол прокомментировал итоги выборов в Германии - РИА Новости, 25.02.2025
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17:49 25.02.2025 (обновлено: 18:05 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/germaniya-2001556246.html
Российский посол прокомментировал итоги выборов в Германии
Российский посол прокомментировал итоги выборов в Германии - РИА Новости, 25.02.2025
Российский посол прокомментировал итоги выборов в Германии
Итоги состоявшихся в Германии выборов показали желание граждан увидеть перемены, в том числе в плане нормализации отношений с Россией, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:49:00+03:00
2025-02-25T18:05:00+03:00
политика
германия
россия
в мире
сергей нечаев (дипломат)
хдс/хсс
олаф шольц
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Итоги состоявшихся в Германии выборов показали желание граждан увидеть перемены, в том числе в плане нормализации отношений с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев."Итоги состоявшихся выборов в бундестаг ФРГ, на наш взгляд, свидетельствуют о запросе граждан страны на перемены, в том числе в плане нормализации российско-германских отношений. Надеемся, что немецкие политики учтут этот запрос", - заявил посол.В Германии 23 февраля прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов, получив 208 из 630 мест в бундестаге. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%, они получили 152 места, Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов (120 мест), что стало худшим результатом в истории партии.Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%, 85 мест), "Левые" (8,8%, 64 места), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.Свободная демократическая партия (СвДП), которая ранее была в правительственной коалиции, не прошла в бундестаг, набрав только 4,3% голосов.
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политика, германия, россия, в мире, сергей нечаев (дипломат), хдс/хсс, олаф шольц
Политика, Германия, Россия, В мире, Сергей Нечаев (дипломат), ХДС/ХСС, Олаф Шольц
Российский посол прокомментировал итоги выборов в Германии

Российский посол Нечаев: выборы в ФРГ показали запрос граждан на перемены

© AP Photo / Markus SchreiberГолосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Итоги состоявшихся в Германии выборов показали желание граждан увидеть перемены, в том числе в плане нормализации отношений с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
«
"Итоги состоявшихся выборов в бундестаг ФРГ, на наш взгляд, свидетельствуют о запросе граждан страны на перемены, в том числе в плане нормализации российско-германских отношений. Надеемся, что немецкие политики учтут этот запрос", - заявил посол.
В Германии 23 февраля прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов, получив 208 из 630 мест в бундестаге. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%, они получили 152 места, Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов (120 мест), что стало худшим результатом в истории партии.
Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%, 85 мест), "Левые" (8,8%, 64 места), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Свободная демократическая партия (СвДП), которая ранее была в правительственной коалиции, не прошла в бундестаг, набрав только 4,3% голосов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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ПолитикаГерманияРоссияВ миреСергей Нечаев (дипломат)ХДС/ХССОлаф Шольц
 
 
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