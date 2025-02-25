Российский посол прокомментировал итоги выборов в Германии
Российский посол Нечаев: выборы в ФРГ показали запрос граждан на перемены
© AP Photo / Markus SchreiberГолосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Итоги состоявшихся в Германии выборов показали желание граждан увидеть перемены, в том числе в плане нормализации отношений с Россией, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
«
"Итоги состоявшихся выборов в бундестаг ФРГ, на наш взгляд, свидетельствуют о запросе граждан страны на перемены, в том числе в плане нормализации российско-германских отношений. Надеемся, что немецкие политики учтут этот запрос", - заявил посол.
В Германии 23 февраля прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов, получив 208 из 630 мест в бундестаге. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%, они получили 152 места, Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов (120 мест), что стало худшим результатом в истории партии.
Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%, 85 мест), "Левые" (8,8%, 64 места), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Свободная демократическая партия (СвДП), которая ранее была в правительственной коалиции, не прошла в бундестаг, набрав только 4,3% голосов.