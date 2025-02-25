Нимайер заявил, что правительство Шольца ничего не достигло
Нимайер: правительство Шольца не войдет в историю, оно ничего не достигло
© AP Photo / Ebrahim NorooziОлаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. История забудет о правительстве канцлера ФРГ Олафа Шольца и о самом канцлере, не сделавшем ничего примечательного за время во власти страны, высказал в разговоре с РИА Новости мнение глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Думаю, их (правительство Шольца - ред.) полностью забудут. Это правительство не было особенно примечательным. О Шольце нечего вспомнить, полагаю, роли в истории он не сыграл", - сказал политик.
Как напомнил Нимайер, в 2022 году Шольц заявил о "смене эпохи" (Zeitenwende), однако канцлер так и не придал этому термину никакого значения и не объяснил немцам, что это значит.
"Это просто отправка оружия Украине? Не знаю, это не смена эпохи, это просто глупость, которую они сделали, только продлив конфликт", - добавил собеседник агентства.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживает блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер.