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Нимайер заявил, что правительство Шольца ничего не достигло - РИА Новости, 25.02.2025
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07:33 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/germaniya-2001402064.html
Нимайер заявил, что правительство Шольца ничего не достигло
Нимайер заявил, что правительство Шольца ничего не достигло - РИА Новости, 25.02.2025
Нимайер заявил, что правительство Шольца ничего не достигло
История забудет о правительстве канцлера ФРГ Олафа Шольца и о самом канцлере, не сделавшем ничего примечательного за время во власти страны, высказал в... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T07:33:00+03:00
2025-02-25T07:33:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. История забудет о правительстве канцлера ФРГ Олафа Шольца и о самом канцлере, не сделавшем ничего примечательного за время во власти страны, высказал в разговоре с РИА Новости мнение глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Думаю, их (правительство Шольца - ред.) полностью забудут. Это правительство не было особенно примечательным. О Шольце нечего вспомнить, полагаю, роли в истории он не сыграл", - сказал политик. Как напомнил Нимайер, в 2022 году Шольц заявил о "смене эпохи" (Zeitenwende), однако канцлер так и не придал этому термину никакого значения и не объяснил немцам, что это значит. "Это просто отправка оружия Украине? Не знаю, это не смена эпохи, это просто глупость, которую они сделали, только продлив конфликт", - добавил собеседник агентства. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживает блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер.
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в мире, германия, украина, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
Нимайер заявил, что правительство Шольца ничего не достигло

Нимайер: правительство Шольца не войдет в историю, оно ничего не достигло

© AP Photo / Ebrahim NorooziОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. История забудет о правительстве канцлера ФРГ Олафа Шольца и о самом канцлере, не сделавшем ничего примечательного за время во власти страны, высказал в разговоре с РИА Новости мнение глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Думаю, их (правительство Шольца - ред.) полностью забудут. Это правительство не было особенно примечательным. О Шольце нечего вспомнить, полагаю, роли в истории он не сыграл", - сказал политик.
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Как напомнил Нимайер, в 2022 году Шольц заявил о "смене эпохи" (Zeitenwende), однако канцлер так и не придал этому термину никакого значения и не объяснил немцам, что это значит.
"Это просто отправка оружия Украине? Не знаю, это не смена эпохи, это просто глупость, которую они сделали, только продлив конфликт", - добавил собеседник агентства.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживает блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер.
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В миреГерманияУкраинаОлаф ШольцХДС/ХСС
 
 
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