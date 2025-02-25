https://ria.ru/20250225/germaniya-2001302655.html

"Жестче Трампа". США потеряли важнейшего союзника

"Жестче Трампа". США потеряли важнейшего союзника - РИА Новости, 25.02.2025

"Жестче Трампа". США потеряли важнейшего союзника

Благодаря досрочным парламентским выборам к власти в Германии вот-вот придет Фридрих Мерц. До недавнего времени он всецело поддерживал США и НАТО, но после... РИА Новости, 25.02.2025

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Благодаря досрочным парламентским выборам к власти в Германии вот-вот придет Фридрих Мерц. До недавнего времени он всецело поддерживал США и НАТО, но после Мюнхенской конференции по безопасности решил обособиться от заокеанских друзей. Что происходит в Берлине — в материале РИА Новости.Долгожданные переменыПравоцентристский блок ХДС/ХСС выиграл с результатом 28,5%. На втором месте — "Альтернатива для Германии" (АдГ), 20,7 — это ее лучший показатель. У Социал-демократической партии (СДПГ), наоборот, худший — 16,5. "Зеленые" получили 11,7, "Левая партия" — 8,7. Остальные не преодолели пятипроцентный барьер. Явка — 84%, максимум с 1987-го.Канцлером станет, видимо, Фридрих Мерц. Он уже исключил коалицию с АдГ, которую считает ультраправой. "Они могут сколько угодно протягивать руку, мы не намерены заниматься ошибочной для этой страны политикой. Я не намерен ставить под вопрос 75 лет существования ФРГ только потому, что неожиданно появилась так называемая "Альтернатива для Германии". Их цели противоположны нашим, потому сотрудничества не будет", — заявил глава ХДС/ХСС."Абсолютный приоритет" для него — укрепление ЕС ради достижения независимости от США. "Мне любопытно, сможем ли мы в июне говорить о НАТО в нынешнем виде или же нам придется создать независимую европейскую оборонную структуру гораздо быстрее", — отметил он. И пояснил: это связано с тем, что президент США Дональд Трамп "мало заботится о судьбе Европы".Тем не менее Трамп, чья команда поддерживала АдГ, поздравил Мерца с победой. "Это великий день для Германии и для США. <…> Поздравляем всех — впереди еще много побед!" — написал он в своей соцсети Truth.Лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер сообщил, что уходит из политики. В бундестаге предыдущего созыва эта политсила была в правящей коалиции, но затем развалила ее. Сейчас не набрала пяти процентов.Та же участь постигла "Союз Сары Вагенкнехт", отколовшийся от Левой партии, у них — 4,9%. Сама Вагенкнехт надеется все же стать депутатом. Собирается сотрудничать с СДПГ. Между тем если бы она не затеяла раскол в 2023-м, сегодня левые могли бы показать четвертый результат.Новый мирГлавная интрига досрочных выборов заключалась в том, сколько получит АдГ. Однако, несмотря на поддержку новых властей США, партия выступила в точности так, как социологи предсказывали еще в прошлом году. Лидер АдГ Алиса Вайдель готова войти в коалицию с кем угодно, но желающих нет.Левым же опросы сулили борьбу за преодоление пятипроцентного барьера, а они почти удвоили свой результат по сравнению с 2021-м. В Берлине вообще выиграли с 20,3%, оставив за спиной ХДС/ХСС (17,7), "Зеленых" и АдГ (16,1), СДПГ (14,9).Мерц собирается сформировать правительство к Пасхе. Вероятно, в коалиции с СДПГ. Но у него есть условие: поддержка ужесточения миграционной политики.Немецкие СМИ ожидают от Мерца решений в духе традиционного консервативного подхода. При этом он любит произносить резкие речи, способные навредить делу в долгосрочной перспективе. Если Ангела Меркель была настроена на диалог с различными социальными группами и политическими силами, то Мерц попытается продавить свою линию.Взаимодействие с США осложнится. "Мерц — очень трансатлантический человек. Он свободно говорит по-английски, много времени провел в США, у него там немало друзей и политических контактов. Но в то же время он — европейский лидер, а Дональд Трамп бросает вызов идее Европы и Европейского союза. Мерц заранее сделал выбор в пользу европейских ценностей, а также Украины. У него жесткая позиция по отношению к Трампу", — отмечает Politico.Хотя по Китаю, Африке и странам Латинской Америки он мог бы поддержать политику американского президента. И Мерц настроен гораздо более антироссийски, чем его предшественник Олаф Шольц.Жертвы ради будущегоДоцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин не исключил, что Мерц возглавит правительство меньшинства. Нельзя исключать провал переговоров о коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ, а других партнеров, способных гарантировать большинство, не найти. В этом случае в Германии повторится ситуация соседней Франции, где после недавних выборов сохраняется политическая нестабильность."В экономике от него никто чудес не ждет. На предвыборных дебатах он не высказал никаких прорывных идей. Во внешней политике продолжит антироссийский курс. Может быть, передаст Киеву дальнобойные ракеты и в целом нарастит поставки оружия", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.По мнению ведущего научного сотрудника отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Екатерины Тимошенковой, новое правительство Германии все-таки будет более устойчивым, чем предыдущее. Однако трудностей не избежать."АдГ, став второй партией страны, фактически превратилась в народную. Ей удалось привлечь на свою сторону рабочих, что традиционно считалось прерогативой социал-демократов. Это говорит о сильном развороте Германии вправо. Чтобы справиться с такой оппозицией, Мерцу нужна стабильность. Скорее всего, он вступит в коалицию с СДПГ, но прозондирует и "Зеленых", чтобы социал-демократам было сложнее торговаться по важным для них вопросам", — сказала политолог РИА Новости.И добавила: в прошлом коалиция ХДС/ХСС и СДПГ хорошо себя зарекомендовала. В частности, социал-демократы продемонстрировали, что готовы жертвовать интересами партии ради немецкого государства. Однако в паре с ними Мерц все равно не сможет на все сто процентов реализовать свою предвыборную программу."Многое зависит от управленческих качеств Мерца. Думаю, он сумеет договориться с партнерами о введении всеобщей воинской обязанности в условиях холодной войны с Москвой, хотя бы в перспективе, ужесточении миграционного законодательства и увеличении помощи киевскому режиму. Для немцев сейчас важно быстро подняться на международной арене, в том числе перестать сидеть за "детским столом" на переговорах между США и Россией", — подчеркивает эксперт.Вместе с тем в следующие четыре года АдГ в статусе одной из крупнейших политических организаций страны и с поддержкой Вашингтона еще больше усилится. Тимошенкова не исключает, что АдГ в конце концов преодолеет "огненную стену", которой ее до сих пор окружают другие партии.

https://ria.ru/20250218/ssha-1999863737.html

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