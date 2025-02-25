"Жестче Трампа". США потеряли важнейшего союзника
Политолог Тимошенкова: АдГ по результатам выборов стала народной партией
© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат немецкой партии "Альтернатива для Германии" рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат немецкой партии "Альтернатива для Германии" рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Благодаря досрочным парламентским выборам к власти в Германии вот-вот придет Фридрих Мерц. До недавнего времени он всецело поддерживал США и НАТО, но после Мюнхенской конференции по безопасности решил обособиться от заокеанских друзей. Что происходит в Берлине — в материале РИА Новости.
Долгожданные перемены
Правоцентристский блок ХДС/ХСС выиграл с результатом 28,5%. На втором месте — "Альтернатива для Германии" (АдГ), 20,7 — это ее лучший показатель. У Социал-демократической партии (СДПГ), наоборот, худший — 16,5. "Зеленые" получили 11,7, "Левая партия" — 8,7. Остальные не преодолели пятипроцентный барьер. Явка — 84%, максимум с 1987-го.
© AP Photo / Martin MeissnerГлава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками во время предвыборного мероприятия в Оберхаузене
© AP Photo / Martin Meissner
Глава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками во время предвыборного мероприятия в Оберхаузене
Канцлером станет, видимо, Фридрих Мерц. Он уже исключил коалицию с АдГ, которую считает ультраправой. "Они могут сколько угодно протягивать руку, мы не намерены заниматься ошибочной для этой страны политикой. Я не намерен ставить под вопрос 75 лет существования ФРГ только потому, что неожиданно появилась так называемая "Альтернатива для Германии". Их цели противоположны нашим, потому сотрудничества не будет", — заявил глава ХДС/ХСС.
"Абсолютный приоритет" для него — укрепление ЕС ради достижения независимости от США. "Мне любопытно, сможем ли мы в июне говорить о НАТО в нынешнем виде или же нам придется создать независимую европейскую оборонную структуру гораздо быстрее", — отметил он. И пояснил: это связано с тем, что президент США Дональд Трамп "мало заботится о судьбе Европы".
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп
Тем не менее Трамп, чья команда поддерживала АдГ, поздравил Мерца с победой. "Это великий день для Германии и для США. <…> Поздравляем всех — впереди еще много побед!" — написал он в своей соцсети Truth.
Лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер сообщил, что уходит из политики. В бундестаге предыдущего созыва эта политсила была в правящей коалиции, но затем развалила ее. Сейчас не набрала пяти процентов.
Та же участь постигла "Союз Сары Вагенкнехт", отколовшийся от Левой партии, у них — 4,9%. Сама Вагенкнехт надеется все же стать депутатом. Собирается сотрудничать с СДПГ. Между тем если бы она не затеяла раскол в 2023-м, сегодня левые могли бы показать четвертый результат.
Новый мир
Главная интрига досрочных выборов заключалась в том, сколько получит АдГ. Однако, несмотря на поддержку новых властей США, партия выступила в точности так, как социологи предсказывали еще в прошлом году. Лидер АдГ Алиса Вайдель готова войти в коалицию с кем угодно, но желающих нет.
© AP Photo / Markus SchreiberАлиса Вайдель
© AP Photo / Markus Schreiber
Алиса Вайдель
Левым же опросы сулили борьбу за преодоление пятипроцентного барьера, а они почти удвоили свой результат по сравнению с 2021-м. В Берлине вообще выиграли с 20,3%, оставив за спиной ХДС/ХСС (17,7), "Зеленых" и АдГ (16,1), СДПГ (14,9).
Мерц собирается сформировать правительство к Пасхе. Вероятно, в коалиции с СДПГ. Но у него есть условие: поддержка ужесточения миграционной политики.
Немецкие СМИ ожидают от Мерца решений в духе традиционного консервативного подхода. При этом он любит произносить резкие речи, способные навредить делу в долгосрочной перспективе. Если Ангела Меркель была настроена на диалог с различными социальными группами и политическими силами, то Мерц попытается продавить свою линию.
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине, Германия
Взаимодействие с США осложнится. "Мерц — очень трансатлантический человек. Он свободно говорит по-английски, много времени провел в США, у него там немало друзей и политических контактов. Но в то же время он — европейский лидер, а Дональд Трамп бросает вызов идее Европы и Европейского союза. Мерц заранее сделал выбор в пользу европейских ценностей, а также Украины. У него жесткая позиция по отношению к Трампу", — отмечает Politico.
Хотя по Китаю, Африке и странам Латинской Америки он мог бы поддержать политику американского президента. И Мерц настроен гораздо более антироссийски, чем его предшественник Олаф Шольц.
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Жертвы ради будущего
Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин не исключил, что Мерц возглавит правительство меньшинства. Нельзя исключать провал переговоров о коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ, а других партнеров, способных гарантировать большинство, не найти. В этом случае в Германии повторится ситуация соседней Франции, где после недавних выборов сохраняется политическая нестабильность.
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц после объявления первых прогнозов результатов выборов в штаб-квартире Социал-демократической партии (СДПГ) в Берлине
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц после объявления первых прогнозов результатов выборов в штаб-квартире Социал-демократической партии (СДПГ) в Берлине
"В экономике от него никто чудес не ждет. На предвыборных дебатах он не высказал никаких прорывных идей. Во внешней политике продолжит антироссийский курс. Может быть, передаст Киеву дальнобойные ракеты и в целом нарастит поставки оружия", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
По мнению ведущего научного сотрудника отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Екатерины Тимошенковой, новое правительство Германии все-таки будет более устойчивым, чем предыдущее. Однако трудностей не избежать.
"АдГ, став второй партией страны, фактически превратилась в народную. Ей удалось привлечь на свою сторону рабочих, что традиционно считалось прерогативой социал-демократов. Это говорит о сильном развороте Германии вправо. Чтобы справиться с такой оппозицией, Мерцу нужна стабильность. Скорее всего, он вступит в коалицию с СДПГ, но прозондирует и "Зеленых", чтобы социал-демократам было сложнее торговаться по важным для них вопросам", — сказала политолог РИА Новости.
© AP Photo / Kay NietfeldОлаф Шольц (СДПГ), Роберт Хабек ("Зеленые"), Фридрих Мерц (ХДС/ХСС) и Алиса Вайдель (АдГ) на теледебатах
© AP Photo / Kay Nietfeld
Олаф Шольц (СДПГ), Роберт Хабек ("Зеленые"), Фридрих Мерц (ХДС/ХСС) и Алиса Вайдель (АдГ) на теледебатах
И добавила: в прошлом коалиция ХДС/ХСС и СДПГ хорошо себя зарекомендовала. В частности, социал-демократы продемонстрировали, что готовы жертвовать интересами партии ради немецкого государства. Однако в паре с ними Мерц все равно не сможет на все сто процентов реализовать свою предвыборную программу.
"Многое зависит от управленческих качеств Мерца. Думаю, он сумеет договориться с партнерами о введении всеобщей воинской обязанности в условиях холодной войны с Москвой, хотя бы в перспективе, ужесточении миграционного законодательства и увеличении помощи киевскому режиму. Для немцев сейчас важно быстро подняться на международной арене, в том числе перестать сидеть за "детским столом" на переговорах между США и Россией", — подчеркивает эксперт.
© AP Photo / Markus SchreiberШтаб-квартира партии ХДС в Берлине во время подведения итогов выборов
© AP Photo / Markus Schreiber
Штаб-квартира партии ХДС в Берлине во время подведения итогов выборов
Вместе с тем в следующие четыре года АдГ в статусе одной из крупнейших политических организаций страны и с поддержкой Вашингтона еще больше усилится. Тимошенкова не исключает, что АдГ в конце концов преодолеет "огненную стену", которой ее до сих пор окружают другие партии.