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В дипмиссии рассказали о контактах с французскими службами после взрывов - РИА Новости, 25.02.2025
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14:45 25.02.2025 (обновлено: 14:58 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/frantsiya-2001507916.html
В дипмиссии рассказали о контактах с французскими службами после взрывов
В дипмиссии рассказали о контактах с французскими службами после взрывов - РИА Новости, 25.02.2025
В дипмиссии рассказали о контактах с французскими службами после взрывов
В настоящее время продолжаются следственные действия по нападению на консульство РФ в Марселе, их детали французской стороной не раскрываются, сообщили РИА... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:45:00+03:00
2025-02-25T14:58:00+03:00
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
в мире
россия
париж
франция
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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. В настоящее время продолжаются следственные действия по нападению на консульство РФ в Марселе, их детали французской стороной не раскрываются, сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже."Посольство и генконсульство продолжат взаимодействие с французскими компетентными службами, прежде всего, в целях обеспечения безопасности российских загранучреждений и их сотрудников. Будем добиваться от французской стороны выяснения всех обстоятельств случившегося и наказания виновных", - заявили в посольстве.
https://ria.ru/20250225/marsel-2001482121.html
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взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире, россия, париж, франция
Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , В мире, Россия, Париж, Франция
В дипмиссии рассказали о контактах с французскими службами после взрывов

Посольство России работает со службами Франции по взрывам у дипмиссии в Марселе

© Фото : соцсетиПолицейские у здания Генерального консульства России в Марселе
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : соцсети
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе
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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. В настоящее время продолжаются следственные действия по нападению на консульство РФ в Марселе, их детали французской стороной не раскрываются, сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже.
"Посольство и генконсульство продолжат взаимодействие с французскими компетентными службами, прежде всего, в целях обеспечения безопасности российских загранучреждений и их сотрудников. Будем добиваться от французской стороны выяснения всех обстоятельств случившегося и наказания виновных", - заявили в посольстве.
Обстановка возле российского консульства в Марселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Появились результаты экспертизы после взрыва у консульства России в Марселе
12:52
 
Взрыв на территории российского Генконсульства в МарселеВ миреРоссияПарижФранция
 
 
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