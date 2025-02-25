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В дипмиссии рассказали о контактах с французскими службами после взрывов
В дипмиссии рассказали о контактах с французскими службами после взрывов - РИА Новости, 25.02.2025
В дипмиссии рассказали о контактах с французскими службами после взрывов
В настоящее время продолжаются следственные действия по нападению на консульство РФ в Марселе, их детали французской стороной не раскрываются, сообщили РИА... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:45:00+03:00
2025-02-25T14:45:00+03:00
2025-02-25T14:58:00+03:00
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. В настоящее время продолжаются следственные действия по нападению на консульство РФ в Марселе, их детали французской стороной не раскрываются, сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже."Посольство и генконсульство продолжат взаимодействие с французскими компетентными службами, прежде всего, в целях обеспечения безопасности российских загранучреждений и их сотрудников. Будем добиваться от французской стороны выяснения всех обстоятельств случившегося и наказания виновных", - заявили в посольстве.
https://ria.ru/20250225/marsel-2001482121.html
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взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире, россия, париж, франция
Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , В мире, Россия, Париж, Франция
В дипмиссии рассказали о контактах с французскими службами после взрывов
Посольство России работает со службами Франции по взрывам у дипмиссии в Марселе