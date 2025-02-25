https://ria.ru/20250225/frantsiya-2001507916.html

В дипмиссии рассказали о контактах с французскими службами после взрывов

В дипмиссии рассказали о контактах с французскими службами после взрывов - РИА Новости, 25.02.2025

В дипмиссии рассказали о контактах с французскими службами после взрывов

В настоящее время продолжаются следственные действия по нападению на консульство РФ в Марселе, их детали французской стороной не раскрываются, сообщили РИА... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:45:00+03:00

2025-02-25T14:45:00+03:00

2025-02-25T14:58:00+03:00

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

в мире

россия

париж

франция

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ПАРИЖ, 25 фев – РИА Новости. В настоящее время продолжаются следственные действия по нападению на консульство РФ в Марселе, их детали французской стороной не раскрываются, сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже."Посольство и генконсульство продолжат взаимодействие с французскими компетентными службами, прежде всего, в целях обеспечения безопасности российских загранучреждений и их сотрудников. Будем добиваться от французской стороны выяснения всех обстоятельств случившегося и наказания виновных", - заявили в посольстве.

https://ria.ru/20250225/marsel-2001482121.html

россия

париж

франция

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире, россия, париж, франция