https://ria.ru/20250225/finljandija-2001463586.html

В Cinia рассказали, когда был поврежден кабель между Финляндией и ФРГ

В Cinia рассказали, когда был поврежден кабель между Финляндией и ФРГ - РИА Новости, 25.02.2025

В Cinia рассказали, когда был поврежден кабель между Финляндией и ФРГ

Кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию, предположительно, повредили еще в январе, одновременно с кабелем между Швецией и Латвией, сообщает... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T11:37:00+03:00

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2025-02-25T11:37:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию, предположительно, повредили еще в январе, одновременно с кабелем между Швецией и Латвией, сообщает компания-оператор Cinia. Телеканал SVT сообщил 21 февраля об очередном повреждении кабеля в Балтийском море у шведского острова Готланд. Cinia сообщала, что предполагаемое повреждение не повлияло на работу соединения. "Повреждение подводного кабеля C-Lion1 компании Cinia, предположительно, произошло в воскресенье 26 января 2025 года в 02:37 по финскому времени", - говорится в сообщении оператора. Латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля, компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр", сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден 26 января, вероятно, из-за внешнего воздействия. Прокуратура Швеции задерживала болгарский сухогруз "Вежен" по подозрению в обрыве кабеля, позднее арест с судна был снят. Следователи пришли к выводу, что судно действительно повредило кабель, однако это не было диверсией. Обрыву кабеля способствовали сочетание погодных условий, недостатков оборудования и навыков мореплавания. Кабель C-Lion1 ранее дважды повреждался в ноябре и декабре 2024 года.

https://ria.ru/20250114/kabel-1993573846.html

https://ria.ru/20250221/kabel-2000851898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, швеция, латвия, финляндия