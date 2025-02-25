https://ria.ru/20250225/finljandija-2001463586.html
В Cinia рассказали, когда был поврежден кабель между Финляндией и ФРГ
В Cinia рассказали, когда был поврежден кабель между Финляндией и ФРГ - РИА Новости, 25.02.2025
В Cinia рассказали, когда был поврежден кабель между Финляндией и ФРГ
Кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию, предположительно, повредили еще в январе, одновременно с кабелем между Швецией и Латвией, сообщает... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T11:37:00+03:00
2025-02-25T11:37:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию, предположительно, повредили еще в январе, одновременно с кабелем между Швецией и Латвией, сообщает компания-оператор Cinia. Телеканал SVT сообщил 21 февраля об очередном повреждении кабеля в Балтийском море у шведского острова Готланд. Cinia сообщала, что предполагаемое повреждение не повлияло на работу соединения. "Повреждение подводного кабеля C-Lion1 компании Cinia, предположительно, произошло в воскресенье 26 января 2025 года в 02:37 по финскому времени", - говорится в сообщении оператора. Латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля, компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр", сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден 26 января, вероятно, из-за внешнего воздействия. Прокуратура Швеции задерживала болгарский сухогруз "Вежен" по подозрению в обрыве кабеля, позднее арест с судна был снят. Следователи пришли к выводу, что судно действительно повредило кабель, однако это не было диверсией. Обрыву кабеля способствовали сочетание погодных условий, недостатков оборудования и навыков мореплавания. Кабель C-Lion1 ранее дважды повреждался в ноябре и декабре 2024 года.
https://ria.ru/20250114/kabel-1993573846.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, латвия, финляндия
В мире, Швеция, Латвия, Финляндия
В Cinia рассказали, когда был поврежден кабель между Финляндией и ФРГ
Cinia: кабель между Финляндией и Германией повредили еще в январе
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию, предположительно, повредили еще в январе, одновременно с кабелем между Швецией и Латвией, сообщает компания-оператор Cinia.
Телеканал SVT сообщил 21 февраля об очередном повреждении кабеля в Балтийском море
у шведского острова Готланд
. Cinia сообщала, что предполагаемое повреждение не повлияло на работу соединения.
"Повреждение подводного кабеля C-Lion1 компании Cinia, предположительно, произошло в воскресенье 26 января 2025 года в 02:37 по финскому времени", - говорится в сообщении оператора.
Латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля, компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр", сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией
и Швецией
был поврежден 26 января, вероятно, из-за внешнего воздействия.
Прокуратура Швеции задерживала болгарский сухогруз "Вежен" по подозрению в обрыве кабеля, позднее арест с судна был снят. Следователи пришли к выводу, что судно действительно повредило кабель, однако это не было диверсией. Обрыву кабеля способствовали сочетание погодных условий, недостатков оборудования и навыков мореплавания.
Кабель C-Lion1 ранее дважды повреждался в ноябре и декабре 2024 года.