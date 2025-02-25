Рейтинг@Mail.ru
В Cinia рассказали, когда был поврежден кабель между Финляндией и ФРГ - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/finljandija-2001463586.html
В Cinia рассказали, когда был поврежден кабель между Финляндией и ФРГ
В Cinia рассказали, когда был поврежден кабель между Финляндией и ФРГ - РИА Новости, 25.02.2025
В Cinia рассказали, когда был поврежден кабель между Финляндией и ФРГ
Кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию, предположительно, повредили еще в январе, одновременно с кабелем между Швецией и Латвией, сообщает... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T11:37:00+03:00
2025-02-25T11:37:00+03:00
в мире
швеция
латвия
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901921943_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_90f85d81b80542951f3a307a1fcb02ca.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию, предположительно, повредили еще в январе, одновременно с кабелем между Швецией и Латвией, сообщает компания-оператор Cinia. Телеканал SVT сообщил 21 февраля об очередном повреждении кабеля в Балтийском море у шведского острова Готланд. Cinia сообщала, что предполагаемое повреждение не повлияло на работу соединения. "Повреждение подводного кабеля C-Lion1 компании Cinia, предположительно, произошло в воскресенье 26 января 2025 года в 02:37 по финскому времени", - говорится в сообщении оператора. Латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля, компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр", сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден 26 января, вероятно, из-за внешнего воздействия. Прокуратура Швеции задерживала болгарский сухогруз "Вежен" по подозрению в обрыве кабеля, позднее арест с судна был снят. Следователи пришли к выводу, что судно действительно повредило кабель, однако это не было диверсией. Обрыву кабеля способствовали сочетание погодных условий, недостатков оборудования и навыков мореплавания. Кабель C-Lion1 ранее дважды повреждался в ноябре и декабре 2024 года.
https://ria.ru/20250114/kabel-1993573846.html
https://ria.ru/20250221/kabel-2000851898.html
швеция
латвия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901921943_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_ddd6ea8cd2069597363dafcdd6fff152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, латвия, финляндия
В мире, Швеция, Латвия, Финляндия
В Cinia рассказали, когда был поврежден кабель между Финляндией и ФРГ

Cinia: кабель между Финляндией и Германией повредили еще в январе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию, предположительно, повредили еще в январе, одновременно с кабелем между Швецией и Латвией, сообщает компания-оператор Cinia.
Телеканал SVT сообщил 21 февраля об очередном повреждении кабеля в Балтийском море у шведского острова Готланд. Cinia сообщала, что предполагаемое повреждение не повлияло на работу соединения.
Танкер в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Еще один кабель между Швецией и Финляндией получил повреждения
14 января, 06:32
"Повреждение подводного кабеля C-Lion1 компании Cinia, предположительно, произошло в воскресенье 26 января 2025 года в 02:37 по финскому времени", - говорится в сообщении оператора.
Латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля, компанию "Латвийский государственный радиотелевизионный центр", сообщил, что подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден 26 января, вероятно, из-за внешнего воздействия.
Прокуратура Швеции задерживала болгарский сухогруз "Вежен" по подозрению в обрыве кабеля, позднее арест с судна был снят. Следователи пришли к выводу, что судно действительно повредило кабель, однако это не было диверсией. Обрыву кабеля способствовали сочетание погодных условий, недостатков оборудования и навыков мореплавания.
Кабель C-Lion1 ранее дважды повреждался в ноябре и декабре 2024 года.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В Финляндии начали расследование повреждения кабеля в Балтийском море
21 февраля, 16:40
 
В миреШвецияЛатвияФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала