Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС выступили против инициативы Каллас по военной помощи Украине - РИА Новости, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 25.02.2025 (обновлено: 13:58 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/es-2001432159.html
СМИ: в ЕС выступили против инициативы Каллас по военной помощи Украине
СМИ: в ЕС выступили против инициативы Каллас по военной помощи Украине - РИА Новости, 25.02.2025
СМИ: в ЕС выступили против инициативы Каллас по военной помощи Украине
Несколько стран Евросоюза не поддержали идею главы евродипломатии Каи Каллас по обеспечению военной помощи Украине на этот год, пишет газета Politico со ссылкой РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:29:00+03:00
2025-02-25T13:58:00+03:00
в мире
украина
россия
италия
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934850479_0:1584:2048:2736_1920x0_80_0_0_3276fabcd6ade00eb4242b40bfb6bda9.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Несколько стран Евросоюза не поддержали идею главы евродипломатии Каи Каллас по обеспечению военной помощи Украине на этот год, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов. "Структура предложения Каллас &lt;…&gt; основана на валовом национальном доходе стран &lt;…&gt; Некоторые страны — Италия, Португалия и Испания, в частности, — противятся этому предложению", — говорится статье.По информации издания, эти государства хотели бы найти другой подход к оказанию помощи Украине, который позволил бы им не тратить деньги из национальных бюджетов. Кроме того, Франция и Германия намерены взять паузу, прежде чем дать ответ на предложение Каллас, рассказали источники Politico. По словам одного из собеседников газеты, некоторые страны недовольны проявившимся внутри ЕС недостатком солидарности относительно поддержки Киева. Дипломаты полагают, что назначенный на 6 марта саммит Евросоюза не приведет к конкретным решениям по этому вопросу, отмечает Politico. Инициатива Каллас предусматривает поставки Киеву оружия, боеприпасов, систем ПВО и расширение программы подготовки украинских военнослужащих в Европе. Пакет оценивается в шесть-десять миллиардов евро. Причем, как утверждал высокопоставленный европейский источник, в офисе Каллас намерены использовать все средства, чтобы добиться одобрения этой инициативы, в том числе пойти на то, чтобы несогласные страны "конструктивно воздержались" при голосовании, гарантировав себе неучастие в этих усилиях, но позволив другим членам ЕС реализовать программу.Накануне предложение Каллас обсуждалось на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза, но его участники не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. По словам самой главы евродипломатии, конкретные решения будут рассматриваться на саммите 6 марта.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и не сможет изменить ситуацию на поле боя, но только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997007315.html
https://ria.ru/20250219/frg-2000377043.html
https://ria.ru/20250224/es-2001310496.html
украина
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934850479_0:1536:2048:3072_1920x0_80_0_0_b0875fb575934e149d06a550b8eb3a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, италия, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Италия, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
СМИ: в ЕС выступили против инициативы Каллас по военной помощи Украине

Politico: инициатива Каллас о военной помощи Киеву вызвала колебания в ЕС

© AP Photo / Pavel GolovkinКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Несколько стран Евросоюза не поддержали идею главы евродипломатии Каи Каллас по обеспечению военной помощи Украине на этот год, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.
"Структура предложения Каллас <…> основана на валовом национальном доходе стран <…> Некоторые страны — Италия, Португалия и Испания, в частности, — противятся этому предложению", — говорится статье.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Глава дипломатии ЕС отказалась даже обсуждать сокращение помощи Украине
3 февраля, 11:55
По информации издания, эти государства хотели бы найти другой подход к оказанию помощи Украине, который позволил бы им не тратить деньги из национальных бюджетов.
Кроме того, Франция и Германия намерены взять паузу, прежде чем дать ответ на предложение Каллас, рассказали источники Politico.
По словам одного из собеседников газеты, некоторые страны недовольны проявившимся внутри ЕС недостатком солидарности относительно поддержки Киева.
Дипломаты полагают, что назначенный на 6 марта саммит Евросоюза не приведет к конкретным решениям по этому вопросу, отмечает Politico.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Глава МИД Германии рассказала о новом пакете помощи Украине от ЕС
19 февраля, 18:32
Инициатива Каллас предусматривает поставки Киеву оружия, боеприпасов, систем ПВО и расширение программы подготовки украинских военнослужащих в Европе. Пакет оценивается в шесть-десять миллиардов евро. Причем, как утверждал высокопоставленный европейский источник, в офисе Каллас намерены использовать все средства, чтобы добиться одобрения этой инициативы, в том числе пойти на то, чтобы несогласные страны "конструктивно воздержались" при голосовании, гарантировав себе неучастие в этих усилиях, но позволив другим членам ЕС реализовать программу.
Накануне предложение Каллас обсуждалось на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза, но его участники не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. По словам самой главы евродипломатии, конкретные решения будут рассматриваться на саммите 6 марта.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и не сможет изменить ситуацию на поле боя, но только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. 24 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Главы МИД ЕС не одобрили инициативу Каллас о военной помощи Украине
Вчера, 16:07
 
В миреУкраинаРоссияИталияКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала