https://ria.ru/20250225/es-2001432159.html

СМИ: в ЕС выступили против инициативы Каллас по военной помощи Украине

СМИ: в ЕС выступили против инициативы Каллас по военной помощи Украине - РИА Новости, 25.02.2025

СМИ: в ЕС выступили против инициативы Каллас по военной помощи Украине

Несколько стран Евросоюза не поддержали идею главы евродипломатии Каи Каллас по обеспечению военной помощи Украине на этот год, пишет газета Politico со ссылкой РИА Новости, 25.02.2025

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2025-02-25T10:29:00+03:00

2025-02-25T13:58:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Несколько стран Евросоюза не поддержали идею главы евродипломатии Каи Каллас по обеспечению военной помощи Украине на этот год, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов. "Структура предложения Каллас <…> основана на валовом национальном доходе стран <…> Некоторые страны — Италия, Португалия и Испания, в частности, — противятся этому предложению", — говорится статье.По информации издания, эти государства хотели бы найти другой подход к оказанию помощи Украине, который позволил бы им не тратить деньги из национальных бюджетов. Кроме того, Франция и Германия намерены взять паузу, прежде чем дать ответ на предложение Каллас, рассказали источники Politico. По словам одного из собеседников газеты, некоторые страны недовольны проявившимся внутри ЕС недостатком солидарности относительно поддержки Киева. Дипломаты полагают, что назначенный на 6 марта саммит Евросоюза не приведет к конкретным решениям по этому вопросу, отмечает Politico. Инициатива Каллас предусматривает поставки Киеву оружия, боеприпасов, систем ПВО и расширение программы подготовки украинских военнослужащих в Европе. Пакет оценивается в шесть-десять миллиардов евро. Причем, как утверждал высокопоставленный европейский источник, в офисе Каллас намерены использовать все средства, чтобы добиться одобрения этой инициативы, в том числе пойти на то, чтобы несогласные страны "конструктивно воздержались" при голосовании, гарантировав себе неучастие в этих усилиях, но позволив другим членам ЕС реализовать программу.Накануне предложение Каллас обсуждалось на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза, но его участники не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. По словам самой главы евродипломатии, конкретные решения будут рассматриваться на саммите 6 марта.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и не сможет изменить ситуацию на поле боя, но только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20250203/ukraina-1997007315.html

https://ria.ru/20250219/frg-2000377043.html

https://ria.ru/20250224/es-2001310496.html

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в мире, украина, россия, италия, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато