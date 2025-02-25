https://ria.ru/20250225/elektroenergiya-2001556102.html

СМИ: в странах Балтии резко выросли цены на электроэнергию

СМИ: в странах Балтии резко выросли цены на электроэнергию - РИА Новости, 25.02.2025

СМИ: в странах Балтии резко выросли цены на электроэнергию

Цены на электричество в странах Прибалтики выросли в несколько раз по сравнению с Финляндией, пишет ERR. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T17:49:00+03:00

2025-02-25T17:49:00+03:00

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Цены на электричество в странах Прибалтики выросли в несколько раз по сравнению с Финляндией, пишет ERR."Во вторник, 25 февраля, среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве составляет 13,1 цента за киловатт-час. В то же время в Финляндии тариф в 26 раз ниже", — говорится в публикации.В феврале цена на электричество в Эстонии только два раза опускалась ниже десяти центов за киловатт-час. Отмечается, что потребителям также необходимо оплачивать дополнительные налоги и сборы.Восьмого февраля Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О своих планах операторы электросистем Прибалтийских стран уведомили Москву и Минск еще в июле 2024 года.Во вторник Литва начала процесс демонтажа линий электропередачи в сторону Калининградской области России.

https://ria.ru/20250221/elektroenergiya-2000377442.html

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в мире, эстония, литва, финляндия, латвия