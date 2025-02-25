https://ria.ru/20250225/efimov-2001473898.html

Ефимов: на северо-западе Москвы построят путепровод через МЦД

Ефимов: на северо-западе Москвы построят путепровод через МЦД - РИА Новости, 25.02.2025

Ефимов: на северо-западе Москвы построят путепровод через МЦД

В Сходненском тупике на северо-западе Москвы построят путепровод через пути МЦД, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:14:00+03:00

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владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

городское хозяйство москвы

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. В Сходненском тупике на северо-западе Москвы построят путепровод через пути МЦД, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В связи с возросшей интенсивностью железнодорожного сообщения на МЦД-2 возникла потребность в строительстве путепровода. Диаметр, по сути, разделил район на две части, что создает сложности для транзитного движения автомобилей. Длина нового путепровода с подходами составит 385 метров. Там оборудуют по две полосы движения в каждом направлении и тротуары по обе стороны сооружения. Согласно контракту, завершить проект планируется до конца 2027 года", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, путепровод, который заменит существующий сейчас одноуровневый автопереезд через железнодорожные пути, возведут между станциями Тушинская и Трикотажная. Он станет частью проекта реконструкции дорожной сети в Покровском-Стрешневе, в который также входит продление Сходненской улицы и строительство нового съезда в Волоколамский проезд.Контракт на проектирование и строительство заключен со структурой "Нацпроектстроя" – АО "ДиМ" – дивизион "Дороги и мосты".С 2011 года в Москве построили и реконструировали больше 100 путепроводов, сообщил ранее мэр города Сергей Собянин. В том числе 2024 году в эксплуатацию ввели сразу 11 новых сооружений.

https://ria.ru/20250225/efimov-2001404835.html

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Артем Смирнов

владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, городское хозяйство москвы, москва, градостроительный комплекс москвы