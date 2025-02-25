https://ria.ru/20250225/efimov-2001404835.html

Ефимов: Москва утвердила 33 проекта планировки территории

Ефимов: Москва утвердила 33 проекта планировки территории - РИА Новости, 25.02.2025

Ефимов: Москва утвердила 33 проекта планировки территории

Москомархитектура в прошлом году утвердила более 90 тысяч километров инженерных коммуникаций по 30 проектам планировки территории, рассказал заммэра Москвы по... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T10:06:00+03:00

2025-02-25T10:06:00+03:00

2025-02-25T12:11:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москомархитектура в прошлом году утвердила более 90 тысяч километров инженерных коммуникаций по 30 проектам планировки территории, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "В прошлом году в столице было утверждено 33 ППТ для размещения различных видов инженерных коммуникаций. Протяженность газопроводных сетей, по одобренным проектам планировки территории, составила более 41,6 тысячи метров, энергетических сетей – 41,1 тысячи, а водопроводных сетей – свыше четырех тысяч метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Он уточнил, что это в среднем на тысячу метров превосходит показатель прошлого года.Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, утверждение таких ППТ играет значительную роль в создании современного мегаполиса.

https://ria.ru/20250224/efimov-2001017401.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)