https://ria.ru/20250225/efimov-2001404835.html
Ефимов: Москва утвердила 33 проекта планировки территории
Ефимов: Москва утвердила 33 проекта планировки территории - РИА Новости, 25.02.2025
Ефимов: Москва утвердила 33 проекта планировки территории
Москомархитектура в прошлом году утвердила более 90 тысяч километров инженерных коммуникаций по 30 проектам планировки территории, рассказал заммэра Москвы по... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T10:06:00+03:00
2025-02-25T10:06:00+03:00
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москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москомархитектура в прошлом году утвердила более 90 тысяч километров инженерных коммуникаций по 30 проектам планировки территории, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "В прошлом году в столице было утверждено 33 ППТ для размещения различных видов инженерных коммуникаций. Протяженность газопроводных сетей, по одобренным проектам планировки территории, составила более 41,6 тысячи метров, энергетических сетей – 41,1 тысячи, а водопроводных сетей – свыше четырех тысяч метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Он уточнил, что это в среднем на тысячу метров превосходит показатель прошлого года.Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, утверждение таких ППТ играет значительную роль в создании современного мегаполиса.
https://ria.ru/20250224/efimov-2001017401.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: Москва утвердила 33 проекта планировки территории
Ефимов: в 2024 году Москва утвердила 33 проекта планировки территории
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москомархитектура в прошлом году утвердила более 90 тысяч километров инженерных коммуникаций по 30 проектам планировки территории, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В прошлом году в столице было утверждено 33 ППТ для размещения различных видов инженерных коммуникаций. Протяженность газопроводных сетей, по одобренным проектам планировки территории, составила более 41,6 тысячи метров, энергетических сетей – 41,1 тысячи, а водопроводных сетей – свыше четырех тысяч метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Он уточнил, что это в среднем на тысячу метров превосходит показатель прошлого года.
Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, утверждение таких ППТ играет значительную роль в создании современного мегаполиса.