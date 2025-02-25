https://ria.ru/20250225/efimov-2001404700.html

Ефимов: право на девять проектов КРТ выставят на торги в этом году

Ефимов: право на девять проектов КРТ выставят на торги в этом году - РИА Новости, 25.02.2025

Ефимов: право на девять проектов КРТ выставят на торги в этом году

Власти Москвы в текущем в году намерены провести девять аукционов на право комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T09:14:00+03:00

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москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Москвы в текущем в году намерены провести девять аукционов на право комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Речь идет о бывших промзонах и неэффективно используемых участках на северо-востоке, юго-востоке, юго-западе города, а также в ТиНАО."На них привлеченные инвесторы смогут возвести свыше 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 906 миллиардов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как уточнил Ефимов, реализация проектов поможет сформировать в городе еще 14,5 тысячи рабочих мест.При этом глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что за время реализации программы КРТ провели 25 аукционов.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, к концу прошлого года одобрены и перешли к реализации 108 проектов КРТ.

https://ria.ru/20250224/efimov-2001017401.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)