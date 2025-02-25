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Ефимов: право на девять проектов КРТ выставят на торги в этом году - РИА Новости, 25.02.2025
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09:14 25.02.2025 (обновлено: 11:40 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/efimov-2001404700.html
Ефимов: право на девять проектов КРТ выставят на торги в этом году
Ефимов: право на девять проектов КРТ выставят на торги в этом году - РИА Новости, 25.02.2025
Ефимов: право на девять проектов КРТ выставят на торги в этом году
Власти Москвы в текущем в году намерены провести девять аукционов на право комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T09:14:00+03:00
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москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Москвы в текущем в году намерены провести девять аукционов на право комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Речь идет о бывших промзонах и неэффективно используемых участках на северо-востоке, юго-востоке, юго-западе города, а также в ТиНАО."На них привлеченные инвесторы смогут возвести свыше 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 906 миллиардов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как уточнил Ефимов, реализация проектов поможет сформировать в городе еще 14,5 тысячи рабочих мест.При этом глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что за время реализации программы КРТ провели 25 аукционов.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, к концу прошлого года одобрены и перешли к реализации 108 проектов КРТ.
https://ria.ru/20250224/efimov-2001017401.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: право на девять проектов КРТ выставят на торги в этом году

Ефимов: до конца года Москва выставит на торги девять проектов редевелопмента

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Москвы в текущем в году намерены провести девять аукционов на право комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет о бывших промзонах и неэффективно используемых участках на северо-востоке, юго-востоке, юго-западе города, а также в ТиНАО.
"На них привлеченные инвесторы смогут возвести свыше 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 906 миллиардов рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как уточнил Ефимов, реализация проектов поможет сформировать в городе еще 14,5 тысячи рабочих мест.
При этом глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман напомнил, что за время реализации программы КРТ провели 25 аукционов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, к концу прошлого года одобрены и перешли к реализации 108 проектов КРТ.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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