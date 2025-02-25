https://ria.ru/20250225/dtp-2001502349.html

Число пострадавших в ДТП в Омской области увеличилось до 12

Число пострадавших в ДТП в Омской области увеличилось до 12 - РИА Новости, 25.02.2025

Число пострадавших в ДТП в Омской области увеличилось до 12

Число пострадавших в результате ДТП на трассе в Омской области с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля увеличилось до 12, сообщили в... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T14:18:00+03:00

2025-02-25T14:18:00+03:00

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ОМСК, 25 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате ДТП на трассе в Омской области с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля увеличилось до 12, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. ДТП произошло утром на трассе Омск – Муромцево. Полицейские выяснили, что у грузового автомобиля Sitrak, следовавшего в составе автоколонны из четырех большегрузов, на 261 километре вынесло прицеп на встречную полосу движения. Там в него врезалась пассажирская "Газель". После этого в остановившийся для оказания первой помощи пострадавшим автомобиль Lexus въехала еще одна фура. "Всего 12 пострадавших. Из них семеро отказались от госпитализации, еще пятеро в больнице. Один пациент в тяжелом состоянии, четверо получили травмы легкой степени тяжести", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ход проверки взяла на контроль прокуратура Омской области.

https://ria.ru/20250225/dtp-2001494618.html

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происшествия, омская область, омск, россия, дтп