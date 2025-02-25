https://ria.ru/20250225/dopusk-2001594600.html

Россиянам объяснили, для чего нужен упрощенный допуск газовщиков в квартиру

Россиянам объяснили, для чего нужен упрощенный допуск газовщиков в квартиру - РИА Новости, 25.02.2025

Россиянам объяснили, для чего нужен упрощенный допуск газовщиков в квартиру

Законопроект об упрощенном допуске в квартиру работников газовых организаций необходим для предотвращения ситуаций с отключением всего стояка, рассказал глава... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T22:07:00+03:00

2025-02-25T22:07:00+03:00

2025-02-25T22:07:00+03:00

общество

сергей пахомов

госдума рф

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Законопроект об упрощенном допуске в квартиру работников газовых организаций необходим для предотвращения ситуаций с отключением всего стояка, рассказал глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в беседе с RTVI.Как напомнил депутат, если жилец дома не открывает дверь газовой компании, то она обращается в суд, который в течение 30 дней должен вынести решение о допуске в квартиру."Разумеется, мы не можем дать им ключи от наших квартир. Это абсолютно точно, это просто исключено. Но мы посчитали возможным предложить сократить срок рассмотрения таких исков с 30 дней до 12 дней", — сказал он.Пахомов также отметил, что газовщики отключают весь стояк, если заподозрят проблему в квартире, в которую не могут попасть, и тогда "страдает весь подъезд".На прошлой неделе комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме предоставлять доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для работ по техобслуживанию и ремонту.По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта повысит уровень безопасности эксплуатации газового оборудования.

https://ria.ru/20250217/plita-1999734622.html

https://ria.ru/20240522/gazovschik-1947555863.html

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общество, сергей пахомов, госдума рф, россия