Россиянам объяснили, для чего нужен упрощенный допуск газовщиков в квартиру
Депутат Пахомов: упрощенный допуск газовщиков в дома может спасти весь подъезд
Проверка газового оборудования в жилых домах . Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Законопроект об упрощенном допуске в квартиру работников газовых организаций необходим для предотвращения ситуаций с отключением всего стояка, рассказал глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в беседе с RTVI.
Как напомнил депутат, если жилец дома не открывает дверь газовой компании, то она обращается в суд, который в течение 30 дней должен вынести решение о допуске в квартиру.
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"Разумеется, мы не можем дать им ключи от наших квартир. Это абсолютно точно, это просто исключено. Но мы посчитали возможным предложить сократить срок рассмотрения таких исков с 30 дней до 12 дней", — сказал он.
Пахомов также отметил, что газовщики отключают весь стояк, если заподозрят проблему в квартире, в которую не могут попасть, и тогда "страдает весь подъезд".
На прошлой неделе комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме предоставлять доступ сотруднику специализированной организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для работ по техобслуживанию и ремонту.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта повысит уровень безопасности эксплуатации газового оборудования.
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