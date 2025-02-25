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Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России - РИА Новости, 25.02.2025
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01:00 25.02.2025 (обновлено: 11:02 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/demontazh-2001388080.html
Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России
Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России - РИА Новости, 25.02.2025
Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России
Литва начала процесс демонтажа линий электропередач в сторону Калининградской области России, сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на министра... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T01:00:00+03:00
2025-02-25T11:02:00+03:00
в мире
литва
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калининградская область
рокас масюлис
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Литва начала процесс демонтажа линий электропередач в сторону Калининградской области России, сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса."Сегодня пятнадцатый день, когда мы работаем синхронно с сетями континентальной Европы. Символично, что сегодня начинается демонтаж линий электропередачи с Калининградом", — заявил он.Отмечается, что это первая линия электропередачи, которая будет демонтирована после присоединения энергосистемы Прибалтики к континентальной Европе, остальная часть ЛЭП будет использована для подключения трансформаторных подстанций.Всего планируется снести 554 опоры и демонтировать порядка 230 километров проводов, работы запланировано провести в ближайшие полтора года.Глава энергооператора Литвы Litgrid Рокас Масюлис также заявил, что часть демонтированной инфраструктуры передадут Украине.Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что потребители энергосистемы России и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло.
https://ria.ru/20250211/otklyuchenie-1998526668.html
https://ria.ru/20250221/elektroenergiya-2000377442.html
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в мире, литва, россия, калининградская область, рокас масюлис, александр новак
В мире, Литва, Россия, Калининградская область, Рокас Масюлис, Александр Новак
Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России

Министр Вайчюнас: Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Линия электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Литва начала процесс демонтажа линий электропередач в сторону Калининградской области России, сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса.
«
"Сегодня пятнадцатый день, когда мы работаем синхронно с сетями континентальной Европы. Символично, что сегодня начинается демонтаж линий электропередачи с Калининградом", — заявил он.
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Отмечается, что это первая линия электропередачи, которая будет демонтирована после присоединения энергосистемы Прибалтики к континентальной Европе, остальная часть ЛЭП будет использована для подключения трансформаторных подстанций.
Всего планируется снести 554 опоры и демонтировать порядка 230 километров проводов, работы запланировано провести в ближайшие полтора года.
Глава энергооператора Литвы Litgrid Рокас Масюлис также заявил, что часть демонтированной инфраструктуры передадут Украине.
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Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что потребители энергосистемы России и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло.
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В миреЛитваРоссияКалининградская областьРокас МасюлисАлександр Новак
 
 
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