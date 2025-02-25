https://ria.ru/20250225/demontazh-2001388080.html

Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России

Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России - РИА Новости, 25.02.2025

Литва начала демонтаж ЛЭП в сторону России

Литва начала процесс демонтажа линий электропередач в сторону Калининградской области России, сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на министра... РИА Новости, 25.02.2025

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литва

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калининградская область

рокас масюлис

александр новак

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Литва начала процесс демонтажа линий электропередач в сторону Калининградской области России, сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса."Сегодня пятнадцатый день, когда мы работаем синхронно с сетями континентальной Европы. Символично, что сегодня начинается демонтаж линий электропередачи с Калининградом", — заявил он.Отмечается, что это первая линия электропередачи, которая будет демонтирована после присоединения энергосистемы Прибалтики к континентальной Европе, остальная часть ЛЭП будет использована для подключения трансформаторных подстанций.Всего планируется снести 554 опоры и демонтировать порядка 230 километров проводов, работы запланировано провести в ближайшие полтора года.Глава энергооператора Литвы Litgrid Рокас Масюлис также заявил, что часть демонтированной инфраструктуры передадут Украине.Эстония, Литва и Латвия 8 февраля вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, названной по первым буквам стран-участниц (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия). О своих планах операторы электросистем прибалтийских стран уведомили Россию и Белоруссию еще в июле 2024 года.Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что потребители энергосистемы России и Калининградской области не почувствовали отсоединения от БРЭЛЛ, все работает штатно, на цены это не повлияло.

https://ria.ru/20250211/otklyuchenie-1998526668.html

https://ria.ru/20250221/elektroenergiya-2000377442.html

https://ria.ru/20250210/nauseda-1998351510.html

литва

россия

калининградская область

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в мире, литва, россия, калининградская область, рокас масюлис, александр новак