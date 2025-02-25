https://ria.ru/20250225/byudzhet-2001582593.html

Объем доходов бюджета Смоленской области составил 98 млрд рублей

Объем доходов бюджета Смоленской области составил 98 млрд рублей - РИА Новости, 25.02.2025

Объем доходов бюджета Смоленской области составил 98 млрд рублей

В прошлом году объем доходов бюджета Смоленской области составил 98 миллиардов рублей, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 25.02.2025

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смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В прошлом году объем доходов бюджета Смоленской области составил 98 миллиардов рублей, сообщил губернатор Василий Анохин. "Провел очередное заседание правительства области. Обсудили исполнение регионального бюджета за 2024 год. В прошлом году объем доходов областного бюджета составил рекордные 98 миллиардов рублей. Это на 11 миллиардов рублей или на 13% больше, чем в 2023 году", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Расходы бюджета исполнены в сумме почти 90 миллиардов рублей. По словам главы региона, это тоже рекордная сумма, больше половины из которой направили на здравоохранение, образование и социальную сферу. Остальные средства пошли на развитие инфраструктуры, помощь муниципалитетам, поддержку проектов в промышленности, АПК и других отраслей. "Наши ключевые принципы – социальная ориентированность бюджета и поддержка развития инфраструктуры – на 100% реализованы нами. В этом году будем также их придерживаться", - добавил губернатор. Он уточнил также, что видит обратную связь от жителей, которые говорят об изменениях в Смоленской области. "Поставил задачу в этом году серьезное внимание уделить и качеству работы – это касается проектов по строительству, ремонту и благоустройству. Буду держать на контроле", - резюмировал Анохин.

https://ria.ru/20250225/profsoyuzy-2001548223.html

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смоленская область, василий анохин