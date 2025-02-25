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Объем доходов бюджета Смоленской области составил 98 млрд рублей - РИА Новости, 25.02.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:18 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/byudzhet-2001582593.html
Объем доходов бюджета Смоленской области составил 98 млрд рублей
Объем доходов бюджета Смоленской области составил 98 млрд рублей - РИА Новости, 25.02.2025
Объем доходов бюджета Смоленской области составил 98 млрд рублей
В прошлом году объем доходов бюджета Смоленской области составил 98 миллиардов рублей, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T20:18:00+03:00
2025-02-25T20:18:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В прошлом году объем доходов бюджета Смоленской области составил 98 миллиардов рублей, сообщил губернатор Василий Анохин. "Провел очередное заседание правительства области. Обсудили исполнение регионального бюджета за 2024 год. В прошлом году объем доходов областного бюджета составил рекордные 98 миллиардов рублей. Это на 11 миллиардов рублей или на 13% больше, чем в 2023 году", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Расходы бюджета исполнены в сумме почти 90 миллиардов рублей. По словам главы региона, это тоже рекордная сумма, больше половины из которой направили на здравоохранение, образование и социальную сферу. Остальные средства пошли на развитие инфраструктуры, помощь муниципалитетам, поддержку проектов в промышленности, АПК и других отраслей. "Наши ключевые принципы – социальная ориентированность бюджета и поддержка развития инфраструктуры – на 100% реализованы нами. В этом году будем также их придерживаться", - добавил губернатор. Он уточнил также, что видит обратную связь от жителей, которые говорят об изменениях в Смоленской области. "Поставил задачу в этом году серьезное внимание уделить и качеству работы – это касается проектов по строительству, ремонту и благоустройству. Буду держать на контроле", - резюмировал Анохин.
https://ria.ru/20250225/profsoyuzy-2001548223.html
https://ria.ru/20250225/anokhin-2001547245.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Объем доходов бюджета Смоленской области составил 98 млрд рублей

Объем доходов бюджета Смоленской области составил 98 млрд рублей в 2024 году

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В прошлом году объем доходов бюджета Смоленской области составил 98 миллиардов рублей, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Провел очередное заседание правительства области. Обсудили исполнение регионального бюджета за 2024 год. В прошлом году объем доходов областного бюджета составил рекордные 98 миллиардов рублей. Это на 11 миллиардов рублей или на 13% больше, чем в 2023 году", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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Расходы бюджета исполнены в сумме почти 90 миллиардов рублей. По словам главы региона, это тоже рекордная сумма, больше половины из которой направили на здравоохранение, образование и социальную сферу. Остальные средства пошли на развитие инфраструктуры, помощь муниципалитетам, поддержку проектов в промышленности, АПК и других отраслей.
"Наши ключевые принципы – социальная ориентированность бюджета и поддержка развития инфраструктуры – на 100% реализованы нами. В этом году будем также их придерживаться", - добавил губернатор.
Он уточнил также, что видит обратную связь от жителей, которые говорят об изменениях в Смоленской области.
"Поставил задачу в этом году серьезное внимание уделить и качеству работы – это касается проектов по строительству, ремонту и благоустройству. Буду держать на контроле", - резюмировал Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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