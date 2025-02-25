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Международный женский бизнес-форум стартовал в Бурятии - РИА Новости, 25.02.2025
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Твой бизнес
 
10:27 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/burjatija-2001431592.html
Международный женский бизнес-форум стартовал в Бурятии
Международный женский бизнес-форум стартовал в Бурятии - РИА Новости, 25.02.2025
Международный женский бизнес-форум стартовал в Бурятии
Международный женский бизнес-форум "Дух Байкала" с участием представителей из пяти стран и 52 регионов России стартовал во вторник в столице Бурятии, сообщил... РИА Новости, 25.02.2025
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УЛАН-УДЭ, 25 фев - РИА Новости. Международный женский бизнес-форум "Дух Байкала" с участием представителей из пяти стран и 52 регионов России стартовал во вторник в столице Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Пять стран и 52 региона нашей страны! Такой международный форум стартовал сегодня в Бурятии. Бизнес-форум "Дух Байкала" собрал женщин-предпринимателей из России, ОАЭ, Монголии, Китая и Сенегала. Это женщины, которые с готовностью принимаются за большие проекты и не боятся трудных задач", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что форум является площадкой для обсуждения актуальной российской и мировой повестки, объединения усилий для решения проблем. По его словам, на форуме эксперты также обсудят использование мер государственной поддержки. Всего в форуме примут участие 150 специалистов, среди которых есть руководители крупного бизнеса. Цыденов подчеркнул, что нынешний форум приурочен к 10-летнему юбилею образования женского комитета "Опоры России".
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россия, оаэ, монголия, алексей цыденов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика бурятия
Твой бизнес, Россия, ОАЭ, Монголия, Алексей Цыденов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Бурятия
Международный женский бизнес-форум стартовал в Бурятии

Цыденов: в Бурятии стартовал Международный женский бизнес-форум "Дух Байкала"

© Фото : Алексей Цыденов/TelegramВ Бурятии стартовал Международный женский бизнес-форум "Дух Байкала"
В Бурятии стартовал Международный женский бизнес-форум Дух Байкала - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
В Бурятии стартовал Международный женский бизнес-форум "Дух Байкала"
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УЛАН-УДЭ, 25 фев - РИА Новости. Международный женский бизнес-форум "Дух Байкала" с участием представителей из пяти стран и 52 регионов России стартовал во вторник в столице Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Пять стран и 52 региона нашей страны! Такой международный форум стартовал сегодня в Бурятии. Бизнес-форум "Дух Байкала" собрал женщин-предпринимателей из России, ОАЭ, Монголии, Китая и Сенегала. Это женщины, которые с готовностью принимаются за большие проекты и не боятся трудных задач", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
© Фото : Алексей Цыденов/TelegramВ Бурятии стартовал Международный женский бизнес-форум "Дух Байкала"
В Бурятии стартовал Международный женский бизнес-форум Дух Байкала - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
В Бурятии стартовал Международный женский бизнес-форум "Дух Байкала"
Губернатор отметил, что форум является площадкой для обсуждения актуальной российской и мировой повестки, объединения усилий для решения проблем. По его словам, на форуме эксперты также обсудят использование мер государственной поддержки. Всего в форуме примут участие 150 специалистов, среди которых есть руководители крупного бизнеса.
Цыденов подчеркнул, что нынешний форум приурочен к 10-летнему юбилею образования женского комитета "Опоры России".
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