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Почти 100 соцконтрактов на развитие бизнеса оформили на Алтае с начала года
Почти 100 соцконтрактов на развитие бизнеса оформили на Алтае с начала года - РИА Новости, 25.02.2025
Почти 100 соцконтрактов на развитие бизнеса оформили на Алтае с начала года
В Алтайском крае заключили 255 социальных контрактов с начала года, из них 98 направлены на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, сообщает... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T18:37:00+03:00
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Алтайском крае заключили 255 социальных контрактов с начала года, из них 98 направлены на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба правительства региона. Также 88 соцконтрактов заключили на поиск работы и помощь в трудоустройстве, еще 41 участник программы вложил полученные средства в развитие личного подсобного хозяйства. В министерстве социальной защиты региона добавили, что по данным 2024 года, для жителей Родинского района наиболее востребованным направлением остается социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Воспользоваться финансовой поддержкой могут как будущие предприниматели, так и граждане, которые уже имеют свой небольшой бизнес. В ведомстве также отметили, что важным условием при заключении соцконтракта является наличие у гражданина или семьи среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , алтайский край, родинский район
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Алтайский край, Родинский район
Почти 100 соцконтрактов на развитие бизнеса оформили на Алтае с начала года
В Алтайском крае оформили 98 соцконтрактов на развитие бизнеса с начала года