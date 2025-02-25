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БПЛА смогут проверять оборудование аэропортов, заявил разработчик - РИА Новости, 25.02.2025
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03:28 25.02.2025 (обновлено: 03:29 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/bespilotniki-2001392727.html
БПЛА смогут проверять оборудование аэропортов, заявил разработчик
БПЛА смогут проверять оборудование аэропортов, заявил разработчик - РИА Новости, 25.02.2025
БПЛА смогут проверять оборудование аэропортов, заявил разработчик
Беспилотники со встроенной специальной параметрической аппаратурой (датчиками измерения) смогут контролировать исправность средств радиотехнического обеспечения РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T03:28:00+03:00
2025-02-25T03:29:00+03:00
безопасность
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Беспилотники со встроенной специальной параметрической аппаратурой (датчиками измерения) смогут контролировать исправность средств радиотехнического обеспечения полетов, связи и светосигнального оборудования аэропортов России, значительно сократив затраты на процедуры регламентных проверок оборудования, сообщил РИА Новости помощник гендиректора научно-производственной фирмы ООО "НППФ Спектр" Дмитрий Зильберштейн. Процедуры, используемые для летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, связи и светосигнального оборудования, строго регламентированы по времени, периодичности и схемам полета. "Мы предложили проводить работы в аэропортах России по контролю исправности аппаратуры с использованием параметрического (метрологического) оборудования, установленного на электрическом беспилотнике. Испытав его, мы поняли, что это делать можно, и законодательство позволяет выполнять эти процедуры по тем же методикам, по которым летают и пилотируемые воздушные суда, тем более преимущество дрона состоит в дешевизне его эксплуатации и экологичности", - сказал Зильберштейн. В компании пояснили, что до недавнего времени такие контрольные проверки проводились только пилотируемыми воздушными судами-лабораториями. "Беспилотник снимает показания и, обнаружив несоответствие, выполняет регулировку в режиме облета оборудования, после чего средства радиотехнического обеспечения полетов продолжают работать в штатном режиме", - уточнил представитель научно-производственной фирмы. Кроме того, Зильберштейн добавил, что 90% работ в гражданской авиации осуществляется на земле, где установлены маяки приводов, дальномерные, инструментальные системы захода на посадку, радары. "Они все требуют периодичных проверок. Каких-то раз в год, каких-то раз в полгода. Средства, работающие некорректно, должны быть исключены из эксплуатации, так как это влияет на безопасность полетов", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241110/bespilotniki-1982913871.html
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безопасность, россия
Безопасность, Россия
БПЛА смогут проверять оборудование аэропортов, заявил разработчик

"НППФ Спектр": БПЛА смогут проверять радиотехническое оборудование аэропортов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Беспилотники со встроенной специальной параметрической аппаратурой (датчиками измерения) смогут контролировать исправность средств радиотехнического обеспечения полетов, связи и светосигнального оборудования аэропортов России, значительно сократив затраты на процедуры регламентных проверок оборудования, сообщил РИА Новости помощник гендиректора научно-производственной фирмы ООО "НППФ Спектр" Дмитрий Зильберштейн.
Процедуры, используемые для летных проверок наземных средств радиотехнического обеспечения полетов, связи и светосигнального оборудования, строго регламентированы по времени, периодичности и схемам полета.
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"Мы предложили проводить работы в аэропортах России по контролю исправности аппаратуры с использованием параметрического (метрологического) оборудования, установленного на электрическом беспилотнике. Испытав его, мы поняли, что это делать можно, и законодательство позволяет выполнять эти процедуры по тем же методикам, по которым летают и пилотируемые воздушные суда, тем более преимущество дрона состоит в дешевизне его эксплуатации и экологичности", - сказал Зильберштейн.
В компании пояснили, что до недавнего времени такие контрольные проверки проводились только пилотируемыми воздушными судами-лабораториями.
"Беспилотник снимает показания и, обнаружив несоответствие, выполняет регулировку в режиме облета оборудования, после чего средства радиотехнического обеспечения полетов продолжают работать в штатном режиме", - уточнил представитель научно-производственной фирмы.
Кроме того, Зильберштейн добавил, что 90% работ в гражданской авиации осуществляется на земле, где установлены маяки приводов, дальномерные, инструментальные системы захода на посадку, радары.
"Они все требуют периодичных проверок. Каких-то раз в год, каких-то раз в полгода. Средства, работающие некорректно, должны быть исключены из эксплуатации, так как это влияет на безопасность полетов", - отметил собеседник агентства.
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