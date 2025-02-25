https://ria.ru/20250225/bespilotniki-2001385495.html

В Брянской области отражают атаку беспилотников

В Брянской области отражают атаку беспилотников - РИА Новости, 25.02.2025

В Брянской области отражают атаку беспилотников

ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T00:11:00+03:00

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специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Уважаемые земляки! Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250225/vzryvy-2001385367.html

брянская область

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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)