https://ria.ru/20250225/bespilotniki-2001385495.html
В Брянской области отражают атаку беспилотников
В Брянской области отражают атаку беспилотников - РИА Новости, 25.02.2025
В Брянской области отражают атаку беспилотников
ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T00:11:00+03:00
2025-02-25T00:11:00+03:00
2025-02-25T00:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Уважаемые земляки! Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности", - написал он в Telegram-канале.
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безопасность, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области отражают атаку беспилотников
Богомаз: в Брянской области отражают атаку БПЛА