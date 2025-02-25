https://ria.ru/20250225/bespilotnik-2001408479.html

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.02.2025

Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО утром 25 февраля уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T08:48:00+03:00

2025-02-25T08:48:00+03:00

2025-02-25T08:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 25 февраля уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Утром 25 февраля текущего года около 6.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250224/reb-2001353014.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)