https://ria.ru/20250225/bespilotnik-2001408479.html
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 25.02.2025
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО утром 25 февраля уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T08:48:00+03:00
2025-02-25T08:48:00+03:00
2025-02-25T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 25 февраля уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Утром 25 февраля текущего года около 6.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250224/reb-2001353014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
ПВО утром уничтожила украинский беспилотник над Курской областью