https://ria.ru/20250225/banki-2001567566.html

Российские банки сократили корпоративное кредитование

Российские банки сократили корпоративное кредитование - РИА Новости, 25.02.2025

Российские банки сократили корпоративное кредитование

Российские банки в январе сократили корпоративное кредитование по сравнению с декабрем 2024 года на 1,2%, розничное – на 0,3%, сообщается в... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T18:42:00+03:00

2025-02-25T18:42:00+03:00

2025-02-25T18:47:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские банки в январе сократили корпоративное кредитование по сравнению с декабрем 2024 года на 1,2%, розничное – на 0,3%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе". "Корпоративный портфель сократился на триллион рулей (-1,2%) после -0,1 триллиона рублей (-0,2%) в декабре", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что рублевые кредиты снизились на 1,1 триллиона рублей, или на 1,5% (тогда как в декабре наблюдался рост на 0,7 триллиона рублей, или 1%). На их динамику повлияли большие расходы бюджета в декабре-январе. Традиционно пик бюджетных выплат приходится на декабрь. В этом году высокие госрасходы наблюдались и в январе, что связано с оперативным заключением госконтрактов и их авансированием. "Получив бюджетные средства, компании активно гасили свои долги перед банками. Без влияния бюджетных расходов корпоративный портфель бы существенно не сократился", - говорится в материалах регулятора. Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в январе сократился на 0,3% по сравнению с декабрем 2024 года - до 36,8 триллиона рублей.

https://ria.ru/20250205/banki-1997131186.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия