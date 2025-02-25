Российские банки сократили корпоративное кредитование
ЦБ: корпоративное кредитование российских банков в январе сократилось на 1,2%
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские банки в январе сократили корпоративное кредитование по сравнению с декабрем 2024 года на 1,2%, розничное – на 0,3%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе".
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"Корпоративный портфель сократился на триллион рулей (-1,2%) после -0,1 триллиона рублей (-0,2%) в декабре", - говорится в материалах регулятора.
Отмечается, что рублевые кредиты снизились на 1,1 триллиона рублей, или на 1,5% (тогда как в декабре наблюдался рост на 0,7 триллиона рублей, или 1%). На их динамику повлияли большие расходы бюджета в декабре-январе. Традиционно пик бюджетных выплат приходится на декабрь. В этом году высокие госрасходы наблюдались и в январе, что связано с оперативным заключением госконтрактов и их авансированием.
"Получив бюджетные средства, компании активно гасили свои долги перед банками. Без влияния бюджетных расходов корпоративный портфель бы существенно не сократился", - говорится в материалах регулятора.
Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в январе сократился на 0,3% по сравнению с декабрем 2024 года - до 36,8 триллиона рублей.
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