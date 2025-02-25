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Российские банки сократили корпоративное кредитование - РИА Новости, 25.02.2025
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18:42 25.02.2025 (обновлено: 18:47 25.02.2025)
https://ria.ru/20250225/banki-2001567566.html
Российские банки сократили корпоративное кредитование
Российские банки сократили корпоративное кредитование - РИА Новости, 25.02.2025
Российские банки сократили корпоративное кредитование
Российские банки в январе сократили корпоративное кредитование по сравнению с декабрем 2024 года на 1,2%, розничное – на 0,3%, сообщается в... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T18:42:00+03:00
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экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские банки в январе сократили корпоративное кредитование по сравнению с декабрем 2024 года на 1,2%, розничное – на 0,3%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе". "Корпоративный портфель сократился на триллион рулей (-1,2%) после -0,1 триллиона рублей (-0,2%) в декабре", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что рублевые кредиты снизились на 1,1 триллиона рублей, или на 1,5% (тогда как в декабре наблюдался рост на 0,7 триллиона рублей, или 1%). На их динамику повлияли большие расходы бюджета в декабре-январе. Традиционно пик бюджетных выплат приходится на декабрь. В этом году высокие госрасходы наблюдались и в январе, что связано с оперативным заключением госконтрактов и их авансированием. "Получив бюджетные средства, компании активно гасили свои долги перед банками. Без влияния бюджетных расходов корпоративный портфель бы существенно не сократился", - говорится в материалах регулятора. Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в январе сократился на 0,3% по сравнению с декабрем 2024 года - до 36,8 триллиона рублей.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Российские банки сократили корпоративное кредитование

ЦБ: корпоративное кредитование российских банков в январе сократилось на 1,2%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские банки в январе сократили корпоративное кредитование по сравнению с декабрем 2024 года на 1,2%, розничное – на 0,3%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе".
«
"Корпоративный портфель сократился на триллион рулей (-1,2%) после -0,1 триллиона рублей (-0,2%) в декабре", - говорится в материалах регулятора.
Отмечается, что рублевые кредиты снизились на 1,1 триллиона рублей, или на 1,5% (тогда как в декабре наблюдался рост на 0,7 триллиона рублей, или 1%). На их динамику повлияли большие расходы бюджета в декабре-январе. Традиционно пик бюджетных выплат приходится на декабрь. В этом году высокие госрасходы наблюдались и в январе, что связано с оперативным заключением госконтрактов и их авансированием.
"Получив бюджетные средства, компании активно гасили свои долги перед банками. Без влияния бюджетных расходов корпоративный портфель бы существенно не сократился", - говорится в материалах регулятора.
Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в январе сократился на 0,3% по сравнению с декабрем 2024 года - до 36,8 триллиона рублей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Российские банки купаются в золоте
5 февраля, 08:00
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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