https://ria.ru/20250225/babushkina-2001521922.html

Бабушкина поддержала упорядочивание размещения киосков в регионе

Бабушкина поддержала упорядочивание размещения киосков в регионе - РИА Новости, 25.02.2025

Бабушкина поддержала упорядочивание размещения киосков в регионе

Глава Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поддержала усилия властей по упорядочиванию размещения объектов нестационарной торговли,... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T15:28:00+03:00

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2025-02-25T15:28:00+03:00

свердловская область

свердловская область

екатеринбург

людмила бабушкина

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Глава Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поддержала усилия властей по упорядочиванию размещения объектов нестационарной торговли, сообщает пресс-служба регионального парламента. Тему размещения объектов подняли на обсуждении доклада о результатах деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Елены Артюх за 2024 год. "Эстетика города, обращения граждан по поводу того, что есть определенные проблемы с установленными объектами нестационарной торговли – вы это не берете во внимание?" – задала вопрос Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Артюх заверила, что старается учитывать в своей работе эти факторы. В частности, уполномоченный ориентируется на муниципальные правовые акты, определяющие внешний облик объектов нестационарной торговли. На обсуждении Артюх сообщила, что по итогам 2024 года количество обращений по этой тематике выросло до 9,5% (от общего числа жалоб и обращений). При этом в 2023 году на тему организации нестационарной торговли приходилось 5,3% от общего количества. Чаще всего по этой теме за 2024 год обращались представители Екатеринбурга.

https://ria.ru/20241216/dnr-1989486571.html

https://ria.ru/20241218/tko-1989969631.html

свердловская область

екатеринбург

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свердловская область, екатеринбург, людмила бабушкина