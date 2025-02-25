Бабушкина поддержала упорядочивание размещения киосков в регионе
Глава свердловского Заксобрания поддержала упорядочивание размещения ларьков
© Фото : Телеграммы Людмилы Бабушкиной/TelegramЗаседание Законодательного Собрания Свердловской области
Заседание Законодательного Собрания Свердловской области
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Глава Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поддержала усилия властей по упорядочиванию размещения объектов нестационарной торговли, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Тему размещения объектов подняли на обсуждении доклада о результатах деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Елены Артюх за 2024 год.
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"Эстетика города, обращения граждан по поводу того, что есть определенные проблемы с установленными объектами нестационарной торговли – вы это не берете во внимание?" – задала вопрос Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
Артюх заверила, что старается учитывать в своей работе эти факторы. В частности, уполномоченный ориентируется на муниципальные правовые акты, определяющие внешний облик объектов нестационарной торговли.
На обсуждении Артюх сообщила, что по итогам 2024 года количество обращений по этой тематике выросло до 9,5% (от общего числа жалоб и обращений). При этом в 2023 году на тему организации нестационарной торговли приходилось 5,3% от общего количества. Чаще всего по этой теме за 2024 год обращались представители Екатеринбурга.
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