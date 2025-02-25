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Украине нечем будет отдавать набранные долги, заявил Азаров - РИА Новости, 25.02.2025
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13:44 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/azarov-2001494437.html
Украине нечем будет отдавать набранные долги, заявил Азаров
Украине нечем будет отдавать набранные долги, заявил Азаров - РИА Новости, 25.02.2025
Украине нечем будет отдавать набранные долги, заявил Азаров
В ближайшие 15-20 лет Украине нечем будет отдавать долги, набранные нынешними украинскими властями, заявил бывший премьер страны Николай Азаров в своем... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T13:44:00+03:00
2025-02-25T13:44:00+03:00
украина
николай азаров (политик)
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В ближайшие 15-20 лет Украине нечем будет отдавать долги, набранные нынешними украинскими властями, заявил бывший премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. Минфин Украины 6 февраля сообщил, что госдолг страны достигает 87,9% от ожидаемого ВВП в 2024 году. По данным ведомства, на 31 декабря прошлого года он составил 166,1 миллиарда долларов. "В ближайшие лет 15-20 долги, набранные киевским режимом, Украине отдавать точно будет нечем. Экспорт Украины сократился до минимума. Когда-то у нас было положительное сальдо во внешней торговле, неплохое соотношение госдолга к ВВП. Экономика развивалась… А сейчас официальный долг Украины превышает 156 миллиардов долларов. А ВВП страны в лучшем случае 90 миллиардов, по некоторым данным, реально – около 60 миллиардов", - написал Азаров. Международный валютный фонд 23 октября 2024 года опубликовал отчет, согласно которому прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году - до 95,6% ВВП, а в 2025-м - более 106% ВВП.
https://ria.ru/20250225/peskov-2001477046.html
https://ria.ru/20240829/ukraine-1969346986.html
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украина, николай азаров (политик), в мире
Украина, Николай Азаров (политик), В мире
Украине нечем будет отдавать набранные долги, заявил Азаров

Азаров: Украине в ближайшие 15-20 лет нечем будет отдавать набранные долги

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров во время пресс-конференции на тему: "Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур?"
Николай Азаров во время пресс-конференции на тему: Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур? - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В ближайшие 15-20 лет Украине нечем будет отдавать долги, набранные нынешними украинскими властями, заявил бывший премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.
Минфин Украины 6 февраля сообщил, что госдолг страны достигает 87,9% от ожидаемого ВВП в 2024 году. По данным ведомства, на 31 декабря прошлого года он составил 166,1 миллиарда долларов.
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"В ближайшие лет 15-20 долги, набранные киевским режимом, Украине отдавать точно будет нечем. Экспорт Украины сократился до минимума. Когда-то у нас было положительное сальдо во внешней торговле, неплохое соотношение госдолга к ВВП. Экономика развивалась… А сейчас официальный долг Украины превышает 156 миллиардов долларов. А ВВП страны в лучшем случае 90 миллиардов, по некоторым данным, реально – около 60 миллиардов", - написал Азаров.
Международный валютный фонд 23 октября 2024 года опубликовал отчет, согласно которому прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году - до 95,6% ВВП, а в 2025-м - более 106% ВВП.
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