https://ria.ru/20250225/azarov-2001494437.html

Украине нечем будет отдавать набранные долги, заявил Азаров

Украине нечем будет отдавать набранные долги, заявил Азаров - РИА Новости, 25.02.2025

Украине нечем будет отдавать набранные долги, заявил Азаров

В ближайшие 15-20 лет Украине нечем будет отдавать долги, набранные нынешними украинскими властями, заявил бывший премьер страны Николай Азаров в своем... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T13:44:00+03:00

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2025-02-25T13:44:00+03:00

украина

николай азаров (политик)

в мире

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В ближайшие 15-20 лет Украине нечем будет отдавать долги, набранные нынешними украинскими властями, заявил бывший премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. Минфин Украины 6 февраля сообщил, что госдолг страны достигает 87,9% от ожидаемого ВВП в 2024 году. По данным ведомства, на 31 декабря прошлого года он составил 166,1 миллиарда долларов. "В ближайшие лет 15-20 долги, набранные киевским режимом, Украине отдавать точно будет нечем. Экспорт Украины сократился до минимума. Когда-то у нас было положительное сальдо во внешней торговле, неплохое соотношение госдолга к ВВП. Экономика развивалась… А сейчас официальный долг Украины превышает 156 миллиардов долларов. А ВВП страны в лучшем случае 90 миллиардов, по некоторым данным, реально – около 60 миллиардов", - написал Азаров. Международный валютный фонд 23 октября 2024 года опубликовал отчет, согласно которому прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году - до 95,6% ВВП, а в 2025-м - более 106% ВВП.

https://ria.ru/20250225/peskov-2001477046.html

https://ria.ru/20240829/ukraine-1969346986.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, николай азаров (политик), в мире