Украине нечем будет отдавать набранные долги, заявил Азаров
Азаров: Украине в ближайшие 15-20 лет нечем будет отдавать набранные долги
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров во время пресс-конференции на тему: "Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур?"
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В ближайшие 15-20 лет Украине нечем будет отдавать долги, набранные нынешними украинскими властями, заявил бывший премьер страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.
Минфин Украины 6 февраля сообщил, что госдолг страны достигает 87,9% от ожидаемого ВВП в 2024 году. По данным ведомства, на 31 декабря прошлого года он составил 166,1 миллиарда долларов.
"В ближайшие лет 15-20 долги, набранные киевским режимом, Украине отдавать точно будет нечем. Экспорт Украины сократился до минимума. Когда-то у нас было положительное сальдо во внешней торговле, неплохое соотношение госдолга к ВВП. Экономика развивалась… А сейчас официальный долг Украины превышает 156 миллиардов долларов. А ВВП страны в лучшем случае 90 миллиардов, по некоторым данным, реально – около 60 миллиардов", - написал Азаров.
Международный валютный фонд 23 октября 2024 года опубликовал отчет, согласно которому прогнозировал резкий рост госдолга Украины: в 2024 году - до 95,6% ВВП, а в 2025-м - более 106% ВВП.
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