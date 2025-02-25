Артамонов: Елец 1 и 2 марта превратится в блинную столицу России
Артамонов: Елец приготовил культурную программу к Масленице
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 фев – РИА Новости. В Липецкой области широкую Масленицу готовятся отпраздновать в Ельце 1 и 2 марта, гости мероприятия перенесутся на столетие назад, тогда город называли блинной столицей России, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в конце XIX века Елец обеспечивал блинной мукой на Масленицу почти всю страну. Специальная смесь изготовлялась из пшеничной и гречневой муки. Блины были трудоемкими в приготовлении, но получались особенно вкусными. Именно они, испеченные по старинным рецептам елецких родов, станут главным украшением гуляния "Елец – блинная столица России".
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Артамонов отметил, что гостям также предложат обширную культурную программу, стилизованную в традициях конца XIX-начала XX века. Антураж обеспечат фольклорные ансамбли, а для оформления праздника используют узоры елецких рояльных гармоней. Участники местных спортклубов продемонстрируют реконструкцию кулачных боев, а кульминацией праздника станет "отжигание хвоста Масленице". Так жители округи Ельца называли обычай сжигания соломенной кучи в Прощеное воскресенье. При этом отмечается, что чучело в старину жгли не всегда и не везде. Однако сейчас без сжигания соломенной куклы не обойтись, поэтому организаторы праздника представят сплав исконных и новых традиций.
"Культура Липецкой области является неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности правительства области в этой сфере", – сказал Артамонов.