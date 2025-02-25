https://ria.ru/20250225/artamonov-2001543130.html

Артамонов: Елец 1 и 2 марта превратится в блинную столицу России

Артамонов: Елец 1 и 2 марта превратится в блинную столицу России - РИА Новости, 25.02.2025

Артамонов: Елец 1 и 2 марта превратится в блинную столицу России

В Липецкой области широкую Масленицу готовятся отпраздновать в Ельце 1 и 2 марта, гости мероприятия перенесутся на столетие назад, тогда город называли блинной... РИА Новости, 25.02.2025

2025-02-25T16:51:00+03:00

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2025-02-25T16:53:00+03:00

липецкая область

елец

россия

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 фев – РИА Новости. В Липецкой области широкую Масленицу готовятся отпраздновать в Ельце 1 и 2 марта, гости мероприятия перенесутся на столетие назад, тогда город называли блинной столицей России, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в конце XIX века Елец обеспечивал блинной мукой на Масленицу почти всю страну. Специальная смесь изготовлялась из пшеничной и гречневой муки. Блины были трудоемкими в приготовлении, но получались особенно вкусными. Именно они, испеченные по старинным рецептам елецких родов, станут главным украшением гуляния "Елец – блинная столица России". Артамонов отметил, что гостям также предложат обширную культурную программу, стилизованную в традициях конца XIX-начала XX века. Антураж обеспечат фольклорные ансамбли, а для оформления праздника используют узоры елецких рояльных гармоней. Участники местных спортклубов продемонстрируют реконструкцию кулачных боев, а кульминацией праздника станет "отжигание хвоста Масленице". Так жители округи Ельца называли обычай сжигания соломенной кучи в Прощеное воскресенье. При этом отмечается, что чучело в старину жгли не всегда и не везде. Однако сейчас без сжигания соломенной куклы не обойтись, поэтому организаторы праздника представят сплав исконных и новых традиций. "Культура Липецкой области является неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности правительства области в этой сфере", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250221/klaster-2000780611.html

елец

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елец, россия, игорь артамонов