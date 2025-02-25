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Почти 100 заявок подали на участие в "Героях СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 25.02.2025
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Смоленская область
 
17:03 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/anokhin-2001547245.html
Почти 100 заявок подали на участие в "Героях СВОего времени. Смоленск"
Почти 100 заявок подали на участие в "Героях СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 25.02.2025
Почти 100 заявок подали на участие в "Героях СВОего времени. Смоленск"
За первый день регистрации в проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" было подано почти 100 заявок, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T17:03:00+03:00
2025-02-25T17:03:00+03:00
смоленская область
смоленск
василий анохин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. За первый день регистрации в проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" было подано почти 100 заявок, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Регистрация на проект открылась вчера. Рад, что среди нас так много неравнодушных людей, готовых принимать участие в развитии региона. "Герои СВОего времени. Смоленск" — это аналог федерального проекта "Время героев", он реализуется по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина. Проект для тех, кто готов служить Родине и после возвращения с боевого фронта", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Он рассказал про одного из таких людей – добровольца Андрея Киреенкова, который родился в Смоленске, он является ветераном двух чеченских войн. В начале 2000 годов Киреенков участвовал в ликвидации бандформирований на территории Северного Кавказа. С момента объявления специальной военной операции, не раздумывая отправился на фронт – служил командиром отделения группы огневой поддержки в добровольческом подразделении БАРС-20 "Гром". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. "Ценим и уважаем таких опытных, сильных духом людей. Сейчас Андрей Леонидович готов учиться, получать навыки, необходимые для эффективной управленческой работы", – написал Анохин. И добавил, что до 23 марта можно подать заявки, чтобы принять участие в данной программе.
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смоленск, василий анохин
Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин
Почти 100 заявок подали на участие в "Героях СВОего времени. Смоленск"

Анохин: на участие в "Героях СВОего времени. Смоленск" подали почти 100 заявок

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. За первый день регистрации в проекте "Герои СВОего времени. Смоленск" было подано почти 100 заявок, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Регистрация на проект открылась вчера. Рад, что среди нас так много неравнодушных людей, готовых принимать участие в развитии региона. "Герои СВОего времени. Смоленск" — это аналог федерального проекта "Время героев", он реализуется по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина. Проект для тех, кто готов служить Родине и после возвращения с боевого фронта", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Смоленские ветераны СВО получили автомобили с ручным управлением
24 февраля, 16:41
Он рассказал про одного из таких людей – добровольца Андрея Киреенкова, который родился в Смоленске, он является ветераном двух чеченских войн. В начале 2000 годов Киреенков участвовал в ликвидации бандформирований на территории Северного Кавказа. С момента объявления специальной военной операции, не раздумывая отправился на фронт – служил командиром отделения группы огневой поддержки в добровольческом подразделении БАРС-20 "Гром". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
"Ценим и уважаем таких опытных, сильных духом людей. Сейчас Андрей Леонидович готов учиться, получать навыки, необходимые для эффективной управленческой работы", – написал Анохин.
И добавил, что до 23 марта можно подать заявки, чтобы принять участие в данной программе.
 
Смоленская областьСмоленскВасилий Анохин
 
 
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