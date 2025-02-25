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В Анапе открыли научный штаб для отработки очистки берега от мазута - РИА Новости, 25.02.2025
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11:59 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/anapa-2001467590.html
В Анапе открыли научный штаб для отработки очистки берега от мазута
В Анапе открыли научный штаб для отработки очистки берега от мазута - РИА Новости, 25.02.2025
В Анапе открыли научный штаб для отработки очистки берега от мазута
Полевой научный штаб начал работу в селе Витязево в Анапе, на его базе планируют проводить мониторинг акватории и испытания, направленные на очищение побережья... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T11:59:00+03:00
2025-02-25T11:59:00+03:00
краснодарский край
анапа
россия
светлана акулова
московский зоопарк
норильский никель
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Полевой научный штаб начал работу в селе Витязево в Анапе, на его базе планируют проводить мониторинг акватории и испытания, направленные на очищение побережья от мазута, сообщили в оперштабе Краснодарского края. "Полевой научный штаб начал работу в селе Витязево. Он создан для объединения научного сообщества, отработки способов очистки берега от мазута. Также по заданиям различных институтов и разработчиков находящиеся здесь волонтеры организации "Экосистема" будут брать анализы или проводить испытания", - говорится в сообщении. Штаб в первую очередь будет работать на береговой линии особо охраняемой природной территории "Анапская пересыпь", куда входит Бугазская коса и прилегающие к ней лиманы и дюны. Для мониторинга акватории в распоряжении сотрудников полевого центра есть специальный подводный дрон с камерой высокого разрешения. Старт работе нового штаба дала генеральный директор "Московского зоопарка", президент Союза зоопарков и аквариумов России Светлана Акулова. "Наша задача не просто очистить пляж, не только очистить песок, но и сократить концентрацию в нём особо опасных веществ. Учёные и специалисты могут обращаться, предлагать свои методы очистки песка, методы помощи животным. Все предложения будут рассмотрены. В штабе будут проходить обучающие лекции. На них разберут, как правильно оказывать помощь птицам и дельфинам. Помимо текущей работы благодаря штабу будем формировать экопросветительское сообщество", - передает краевой оперштаб слова Акуловой. Работа полевого штаба организована силами "Фонда национальной природы" совместно со всероссийским экологическим общественным движением "Экосистема" при финансовой поддержке компании "Норникель". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250116/anapa-1993934357.html
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краснодарский край, анапа, россия, светлана акулова, московский зоопарк, норильский никель, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Краснодарский край, Анапа, Россия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Норильский никель, Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе открыли научный штаб для отработки очистки берега от мазута

В Анапе открыли полевой научный штаб для отработки очистки берега от мазута

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПовторный выброс мазута на берегу Анапы
Повторный выброс мазута на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Повторный выброс мазута на берегу Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Полевой научный штаб начал работу в селе Витязево в Анапе, на его базе планируют проводить мониторинг акватории и испытания, направленные на очищение побережья от мазута, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"Полевой научный штаб начал работу в селе Витязево. Он создан для объединения научного сообщества, отработки способов очистки берега от мазута. Также по заданиям различных институтов и разработчиков находящиеся здесь волонтеры организации "Экосистема" будут брать анализы или проводить испытания", - говорится в сообщении.
Экспериментальная машина по промывке песка от мазута в Анапе - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Штаб в первую очередь будет работать на береговой линии особо охраняемой природной территории "Анапская пересыпь", куда входит Бугазская коса и прилегающие к ней лиманы и дюны. Для мониторинга акватории в распоряжении сотрудников полевого центра есть специальный подводный дрон с камерой высокого разрешения.
Старт работе нового штаба дала генеральный директор "Московского зоопарка", президент Союза зоопарков и аквариумов России Светлана Акулова.
«
"Наша задача не просто очистить пляж, не только очистить песок, но и сократить концентрацию в нём особо опасных веществ. Учёные и специалисты могут обращаться, предлагать свои методы очистки песка, методы помощи животным. Все предложения будут рассмотрены. В штабе будут проходить обучающие лекции. На них разберут, как правильно оказывать помощь птицам и дельфинам. Помимо текущей работы благодаря штабу будем формировать экопросветительское сообщество", - передает краевой оперштаб слова Акуловой.
Работа полевого штаба организована силами "Фонда национальной природы" совместно со всероссийским экологическим общественным движением "Экосистема" при финансовой поддержке компании "Норникель".
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
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24 декабря 2024, 15:24
 
Краснодарский крайАнапаРоссияСветлана АкуловаМосковский зоопаркНорильский никельПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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