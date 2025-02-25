https://ria.ru/20250225/aktsiya-2001506128.html
В России стартовала акция "Ура Победе!"
В России стартовала акция "Ура Победе!" - РИА Новости, 25.02.2025
В России стартовала акция "Ура Победе!"
Замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова и руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева дали старт всероссийской акции РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:37:00+03:00
2025-02-25T14:37:00+03:00
2025-02-25T14:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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бэлла черкесова
елена малышева
мегафон
мтс
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова и руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева дали старт всероссийской акции "Ура Победе!". "Этот год особый, знаменательный, мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Безусловно, к этому празднику приурочено огромное количество самых разных мероприятий, акций на самых разных уровнях: и региональных, и федеральных, и по линии общественных организаций, ну и, конечно, просто, как говорится, стихийных, от души и от сердца. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы открыть акцию "Ура Победе!", - сказала Черкесова на пресс-конференции, посвященной старту акции, в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Малышева отметила, что проведение акции "Ура Победе!" стало хорошей традицией, за годы своего существования она показала свою востребованность. "Создавая новые традиции, как раз мы подчеркиваем особенности нашего общественного сознания, российского общества", - сказала она. "Акция впервые была запущена в 2010 году, и сегодня к ней уже по традиции присоединились все наши крупнейшие мобильные операторы связи. Это Мегафон, МТС, Т2, крымские операторы связи", - добавила замминистра цифрового развития. Впервые акция "Ура Победе!" была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы. В 2020-м, в год 75-летия Победы, в ней приняли участие более 21 миллиона россиян.
https://ria.ru/20250225/osvobozhdenie-2001494116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, бэлла черкесова, елена малышева, мегафон, мтс, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Бэлла Черкесова, Елена Малышева, Мегафон, МТС, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В России стартовала акция "Ура Победе!"
Минцифры России и Центр исторической памяти дали старт акции "Ура Победе!"