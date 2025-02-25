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Вайдель и Крупалла останутся во главе АдГ в бундестаге, передает DPA - РИА Новости, 25.02.2025
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14:37 25.02.2025
https://ria.ru/20250225/adg-2001505966.html
Вайдель и Крупалла останутся во главе АдГ в бундестаге, передает DPA
Вайдель и Крупалла останутся во главе АдГ в бундестаге, передает DPA - РИА Новости, 25.02.2025
Вайдель и Крупалла останутся во главе АдГ в бундестаге, передает DPA
Сопредседатели "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и Тино Крупалла останутся во главе фракции "АдГ" в бундестаге, сообщило агентство DPA. РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-25T14:37:00+03:00
2025-02-25T14:37:00+03:00
в мире
германия
алиса вайдель
тино крупалла
олаф шольц
хдс/хсс
альтернатива для германии (партия)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и Тино Крупалла останутся во главе фракции "АдГ" в бундестаге, сообщило агентство DPA. По данным агентства, кандидатуры Вайдель и Крупаллы были утверждены на учредительном заседании фракции АдГ по итогам прошедших выборов в немецкий парламент, они получили 135 из 144 голосов. Семь депутатов проголосовали против, двое - воздержались. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов, получив 208 из 630 мест в бундестаге. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%, они получили 152 места, Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов (120 мест), что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%, 85 мест), "Левые" (8,8%, 64 места), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250224/adg--2001349065.html
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в мире, германия, алиса вайдель, тино крупалла, олаф шольц, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Алиса Вайдель, Тино Крупалла, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия)
Вайдель и Крупалла останутся во главе АдГ в бундестаге, передает DPA

DPA: сопредседатели Вайдель и Крупалла останутся во главе АдГ в бундестаге

© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и Тино Крупалла останутся во главе фракции "АдГ" в бундестаге, сообщило агентство DPA.
По данным агентства, кандидатуры Вайдель и Крупаллы были утверждены на учредительном заседании фракции АдГ по итогам прошедших выборов в немецкий парламент, они получили 135 из 144 голосов. Семь депутатов проголосовали против, двое - воздержались.
Рейхстаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Потомок Бисмарка назвал преимущество АдГ на выборах на востоке Германии
Вчера, 19:14
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов, получив 208 из 630 мест в бундестаге. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%, они получили 152 места, Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов (120 мест), что стало худшим результатом в истории партии.
Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%, 85 мест), "Левые" (8,8%, 64 места), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Маск ожидает, что АдГ победит на следующих выборах в бундестаг
Вчера, 14:45
 
В миреГерманияАлиса ВайдельТино КрупаллаОлаф ШольцХДС/ХССАльтернатива для Германии (партия)
 
 
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