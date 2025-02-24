https://ria.ru/20250224/zvanie-2001298573.html

Якутскому бойцу присвоили звание Героя России посмертно

Якутскому бойцу присвоили звание Героя России посмертно - РИА Новости, 24.02.2025

Якутскому бойцу присвоили звание Героя России посмертно

Якутскому бойцу с позывным "Монгол" присвоено звание Героя России посмертно, сообщает глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:22:00+03:00

2025-02-24T15:22:00+03:00

2025-02-24T15:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

айсен николаев

республика саха (якутия)

общество

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ЯКУТСК, 24 фев - РИА Новости. Якутскому бойцу с позывным "Монгол" присвоено звание Героя России посмертно, сообщает глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале. "Нашему отважному земляку Петру Киприянову с позывным "Монгол", в сентябре 2024 года павшему смертью храбрых в бою за Родину, присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно)", - рассказал Николаев. По словам главы республики, в ходе штурма вражеского опорного пункта, несмотря на подрыв бронемашины, контузию и серьёзные ранения, "Монгол" не отступил, а повёл бойцов вперёд, показывая настоящий пример стойкости. Проявил военную смекалку, пробивая путь через минное поле подствольным гранатомётом. Его решительность и грамотное командование позволили бойцам успешно зачистить и удержать важную позицию противника. "Гибель храброго воина Петра Киприянова - большая утрата для нас. Якутия и вся Россия никогда не забудет его мужество и отвагу. Быть воином - жить вечно! Победа будет за нами!" - отметил Николаев.

https://ria.ru/20250211/podrostok-1998731161.html

https://ria.ru/20250211/putin-1998589880.html

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россия, айсен николаев, республика саха (якутия), общество