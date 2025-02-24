https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001382187.html

Зеленскому придется идти на выборы, заявил Путин

Зеленскому придется идти на выборы, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025

Зеленскому придется идти на выборы, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского проблемы, поскольку как только будет отменено военное положение, ему сразу... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:41:00+03:00

2025-02-24T23:41:00+03:00

2025-02-24T23:42:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского проблемы, поскольку как только будет отменено военное положение, ему сразу придется идти на выборы. "Он уклоняется от этих переговоров. Почему? Потому что в случае начала этих переговоров это рано или поздно и скорее всего достаточно быстро приведет к необходимости отмены военного положения, а как только это произойдет, сразу надо идти на выборы, не будет тогда оснований не проводить выборы, ведь сегодня выборы на Украине не проводятся под предлогом наличия военного положения. А если переговоры, потом возможная быстрая отмена военного положения, ну сразу надо идти на выборы", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001295682.html

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украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, павел зарубин, в мире