https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001338752.html

ABC раскрыл планы некоторых приближенных Трампа в отношении Зеленского

ABC раскрыл планы некоторых приближенных Трампа в отношении Зеленского - РИА Новости, 24.02.2025

ABC раскрыл планы некоторых приближенных Трампа в отношении Зеленского

Некоторые из приближенных президента США Дональда Трампа хотят замены Владимира Зеленского на более сговорчивого преемника, передает телеканал ABC со ссылкой на РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:13:00+03:00

2025-02-24T18:13:00+03:00

2025-02-24T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Некоторые из приближенных президента США Дональда Трампа хотят замены Владимира Зеленского на более сговорчивого преемника, передает телеканал ABC со ссылкой на источник в украинском правительстве. "Некоторые фигуры в окружении Трампа хотят, чтобы Зеленского заменили более сговорчивым преемником, который в меньшей степени будет препятствовать спорным попыткам США навязать мирное соглашение", — говорится в публикации. По словам собеседника телеканала, эта идея исходит от тех представителей команды Трампа, которые видят проблему лично в главе киевского режима. "Зеленский лично представляет проблему, потому что он недостаточно сговорчивый", — сказал источник. Он добавил, что те соратники американского президента, кто выступает за эту замену, сосредоточились не на поиске виновных в конфликте, а на проблеме того, что он все еще продолжается. В этой ситуации выборы выглядят как наиболее очевидный путь для создания условий, в которых можно быстрее добиться урегулирования с более сговорчивым партнером в Киеве. При этом у сторонников замены Зеленского нет потенциальных фаворитов, утверждает источник. По его мнению, выборы во время боевых действий вызовут "абсолютный политический хаос" в Киеве. В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Кроме того, ситуацию осложняет отказ Зеленского подписать соглашение по украинским полезным ископаемым. Трамп заявил, что киевские власти сорвали сделку и грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Затем американский лидер предупредил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001317288.html

https://ria.ru/20250224/demarsh-2001312984.html

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001311285.html

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