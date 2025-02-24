ABC раскрыл планы некоторых приближенных Трампа в отношении Зеленского
ABC: часть окружения Трампа хочет найти более сговорчивого преемника Зеленского
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Некоторые из приближенных президента США Дональда Трампа хотят замены Владимира Зеленского на более сговорчивого преемника, передает телеканал ABC со ссылкой на источник в украинском правительстве.
"Некоторые фигуры в окружении Трампа хотят, чтобы Зеленского заменили более сговорчивым преемником, который в меньшей степени будет препятствовать спорным попыткам США навязать мирное соглашение", — говорится в публикации.
По словам собеседника телеканала, эта идея исходит от тех представителей команды Трампа, которые видят проблему лично в главе киевского режима.
"Зеленский лично представляет проблему, потому что он недостаточно сговорчивый", — сказал источник.
Он добавил, что те соратники американского президента, кто выступает за эту замену, сосредоточились не на поиске виновных в конфликте, а на проблеме того, что он все еще продолжается. В этой ситуации выборы выглядят как наиболее очевидный путь для создания условий, в которых можно быстрее добиться урегулирования с более сговорчивым партнером в Киеве.
При этом у сторонников замены Зеленского нет потенциальных фаворитов, утверждает источник. По его мнению, выборы во время боевых действий вызовут "абсолютный политический хаос" в Киеве.
В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Кроме того, ситуацию осложняет отказ Зеленского подписать соглашение по украинским полезным ископаемым. Трамп заявил, что киевские власти сорвали сделку и грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Затем американский лидер предупредил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.