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ABC раскрыл планы некоторых приближенных Трампа в отношении Зеленского - РИА Новости, 24.02.2025
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18:13 24.02.2025 (обновлено: 18:45 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001338752.html
ABC раскрыл планы некоторых приближенных Трампа в отношении Зеленского
ABC раскрыл планы некоторых приближенных Трампа в отношении Зеленского - РИА Новости, 24.02.2025
ABC раскрыл планы некоторых приближенных Трампа в отношении Зеленского
Некоторые из приближенных президента США Дональда Трампа хотят замены Владимира Зеленского на более сговорчивого преемника, передает телеканал ABC со ссылкой на РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T18:13:00+03:00
2025-02-24T18:45:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Некоторые из приближенных президента США Дональда Трампа хотят замены Владимира Зеленского на более сговорчивого преемника, передает телеканал ABC со ссылкой на источник в украинском правительстве. "Некоторые фигуры в окружении Трампа хотят, чтобы Зеленского заменили более сговорчивым преемником, который в меньшей степени будет препятствовать спорным попыткам США навязать мирное соглашение", — говорится в публикации. По словам собеседника телеканала, эта идея исходит от тех представителей команды Трампа, которые видят проблему лично в главе киевского режима. "Зеленский лично представляет проблему, потому что он недостаточно сговорчивый", — сказал источник. Он добавил, что те соратники американского президента, кто выступает за эту замену, сосредоточились не на поиске виновных в конфликте, а на проблеме того, что он все еще продолжается. В этой ситуации выборы выглядят как наиболее очевидный путь для создания условий, в которых можно быстрее добиться урегулирования с более сговорчивым партнером в Киеве. При этом у сторонников замены Зеленского нет потенциальных фаворитов, утверждает источник. По его мнению, выборы во время боевых действий вызовут "абсолютный политический хаос" в Киеве. В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Кроме того, ситуацию осложняет отказ Зеленского подписать соглашение по украинским полезным ископаемым. Трамп заявил, что киевские власти сорвали сделку и грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Затем американский лидер предупредил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001317288.html
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ABC раскрыл планы некоторых приближенных Трампа в отношении Зеленского

ABC: часть окружения Трампа хочет найти более сговорчивого преемника Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Некоторые из приближенных президента США Дональда Трампа хотят замены Владимира Зеленского на более сговорчивого преемника, передает телеканал ABC со ссылкой на источник в украинском правительстве.
"Некоторые фигуры в окружении Трампа хотят, чтобы Зеленского заменили более сговорчивым преемником, который в меньшей степени будет препятствовать спорным попыткам США навязать мирное соглашение", — говорится в публикации.
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По словам собеседника телеканала, эта идея исходит от тех представителей команды Трампа, которые видят проблему лично в главе киевского режима.
"Зеленский лично представляет проблему, потому что он недостаточно сговорчивый", — сказал источник.
Он добавил, что те соратники американского президента, кто выступает за эту замену, сосредоточились не на поиске виновных в конфликте, а на проблеме того, что он все еще продолжается. В этой ситуации выборы выглядят как наиболее очевидный путь для создания условий, в которых можно быстрее добиться урегулирования с более сговорчивым партнером в Киеве.
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При этом у сторонников замены Зеленского нет потенциальных фаворитов, утверждает источник. По его мнению, выборы во время боевых действий вызовут "абсолютный политический хаос" в Киеве.
В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Кроме того, ситуацию осложняет отказ Зеленского подписать соглашение по украинским полезным ископаемым. Трамп заявил, что киевские власти сорвали сделку и грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Затем американский лидер предупредил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.
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