https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001317288.html
Экс-депутат Рады объяснил провал голосования по полномочиям Зеленского
Экс-депутат Рады объяснил провал голосования по полномочиям Зеленского - РИА Новости, 24.02.2025
Экс-депутат Рады объяснил провал голосования по полномочиям Зеленского
Провал голосования в украинском парламенте по постановлению о продлении полномочий Владимира Зеленского является шагом, направленным на его исключение из... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:36:00+03:00
2025-02-24T16:36:00+03:00
2025-02-24T16:36:00+03:00
в мире
украина
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спиридон килинкаров
верховная рада украины
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Провал голосования в украинском парламенте по постановлению о продлении полномочий Владимира Зеленского является шагом, направленным на его исключение из президентской гонки в будущем, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Ранее в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что постановление украинского парламента о продолжении полномочий Владимира Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента Украины" провалилось на голосовании. "Все политические игроки на Украине заинтересованы в том, чтобы в будущих выборах, которые стали всё более очевидными, Зеленский не принимал участия. Сейчас вся политика внутриукраинская направлена на решение этого вопроса при всей риторике в отношении того, что выборы на Украине не нужны. Они на Украине не нужны ровно до тех пор, пока Зеленский может быть участником... Максимально ослабить и сделать невозможным участие Зеленского в президентских выборах. Этим занимаются все его оппоненты, которые представлены в парламенте", - сказал Килинкаров. Он добавил, что это данное постановление можно считать "политической игрой", направленной на решение вопроса об исключении Зеленского из президентской гонки. При этом, по его словам, с юридической точки зрения такому постановлению невозможно дать оценку. "Вопрос продления или непродления полномочий президента не решается принятием постановления Верховной рады. Есть конституция Украины, которая по этому поводу говорит однозначно: полномочия президента не могут быть продлены ни при каких обстоятельствах: ни военное положение, ни без военного положения. По этому поводу есть решение Конституционного суда", - подчеркнул экс-депутат Рады. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
https://ria.ru/20250224/demarsh-2001312984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, спиридон килинкаров, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Спиридон Килинкаров, Верховная Рада Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
Экс-депутат Рады объяснил провал голосования по полномочиям Зеленского
Экс-депутат Рады Килинкаров: в Киеве многие против участия Зеленского в выборах
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Провал голосования в украинском парламенте по постановлению о продлении полномочий Владимира Зеленского является шагом, направленным на его исключение из президентской гонки в будущем, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее в понедельник депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщил, что постановление украинского парламента о продолжении полномочий Владимира Зеленского
"до вступления в должность новоизбранного президента Украины" провалилось на голосовании.
«
"Все политические игроки на Украине
заинтересованы в том, чтобы в будущих выборах, которые стали всё более очевидными, Зеленский не принимал участия. Сейчас вся политика внутриукраинская направлена на решение этого вопроса при всей риторике в отношении того, что выборы на Украине не нужны. Они на Украине не нужны ровно до тех пор, пока Зеленский может быть участником... Максимально ослабить и сделать невозможным участие Зеленского в президентских выборах. Этим занимаются все его оппоненты, которые представлены в парламенте", - сказал Килинкаров
.
Он добавил, что это данное постановление можно считать "политической игрой", направленной на решение вопроса об исключении Зеленского из президентской гонки.
При этом, по его словам, с юридической точки зрения такому постановлению невозможно дать оценку. "Вопрос продления или непродления полномочий президента не решается принятием постановления Верховной рады. Есть конституция Украины, которая по этому поводу говорит однозначно: полномочия президента не могут быть продлены ни при каких обстоятельствах: ни военное положение, ни без военного положения. По этому поводу есть решение Конституционного суда", - подчеркнул экс-депутат Рады.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.