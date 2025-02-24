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Постановление Рады о полномочиях Зеленского провалилось при голосовании - РИА Новости, 24.02.2025
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14:36 24.02.2025 (обновлено: 15:44 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001284249.html
Постановление Рады о полномочиях Зеленского провалилось при голосовании
Постановление Рады о полномочиях Зеленского провалилось при голосовании - РИА Новости, 24.02.2025
Постановление Рады о полномочиях Зеленского провалилось при голосовании
Постановление Верховной рады о продолжении полномочий Владимира Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины провалилось при... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:36:00+03:00
2025-02-24T15:44:00+03:00
в мире
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Постановление Верховной рады о продолжении полномочий Владимира Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины провалилось при голосовании, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.Он опубликовал выдержку из документа и его номер, отметив, что депутаты не поддержали инициативу. По словам Железняка, за проголосовали только 218 депутатов при необходимых 226."Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины", — процитировал Железняк постановление № 13039.По информации издания "Страна", на заседании присутствовали еврокомиссары и представители многих европейских стран. Авторы постановления рассчитывали таким образом продемонстрировать поддержку Зеленского парламентом.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001213659.html
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html
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в мире, владимир зеленский, украина, верховная рада украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины
Постановление Рады о полномочиях Зеленского провалилось при голосовании

Верховная рада не поддержала постановление о полномочиях Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Постановление Верховной рады о продолжении полномочий Владимира Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины провалилось при голосовании, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.
Он опубликовал выдержку из документа и его номер, отметив, что депутаты не поддержали инициативу. По словам Железняка, за проголосовали только 218 депутатов при необходимых 226.
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"Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины", — процитировал Железняк постановление № 13039.
По информации издания "Страна", на заседании присутствовали еврокомиссары и представители многих европейских стран. Авторы постановления рассчитывали таким образом продемонстрировать поддержку Зеленского парламентом.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.
В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.
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