https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001284249.html

Постановление Рады о полномочиях Зеленского провалилось при голосовании

Постановление Рады о полномочиях Зеленского провалилось при голосовании - РИА Новости, 24.02.2025

Постановление Рады о полномочиях Зеленского провалилось при голосовании

Постановление Верховной рады о продолжении полномочий Владимира Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины провалилось при... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:36:00+03:00

2025-02-24T14:36:00+03:00

2025-02-24T15:44:00+03:00

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владимир зеленский

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Постановление Верховной рады о продолжении полномочий Владимира Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины провалилось при голосовании, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.Он опубликовал выдержку из документа и его номер, отметив, что депутаты не поддержали инициативу. По словам Железняка, за проголосовали только 218 депутатов при необходимых 226."Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины", — процитировал Железняк постановление № 13039.По информации издания "Страна", на заседании присутствовали еврокомиссары и представители многих европейских стран. Авторы постановления рассчитывали таким образом продемонстрировать поддержку Зеленского парламентом.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что голосование сейчас несвоевременно. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.В последние дни президент США Дональд Трамп выступил с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001213659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, украина, верховная рада украины