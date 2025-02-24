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"Если не вступим в НАТО". Зеленский выдвинул дерзкий план против России - РИА Новости, 24.02.2025
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13:49 24.02.2025 (обновлено: 14:25 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001271547.html
"Если не вступим в НАТО". Зеленский выдвинул дерзкий план против России
"Если не вступим в НАТО". Зеленский выдвинул дерзкий план против России - РИА Новости, 24.02.2025
"Если не вступим в НАТО". Зеленский выдвинул дерзкий план против России
Украине придется создать свой собственный аналог НАТО, если страну не возьмут в Североатлантический альянс, заявил Владимир Зеленский в социальной сети X. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:49:00+03:00
2025-02-24T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украине придется создать свой собственный аналог НАТО, если страну не возьмут в Североатлантический альянс, заявил Владимир Зеленский в социальной сети X."Если Украина не вступит в альянс, то нам придется создать НАТО внутри страны, что подразумевает содержание достаточно сильной армии для отражения агрессии, ее финансирование, производство и хранение достаточного количества собственного оружия, а также переговоры с нашими партнерами об их участии ради сдерживания России от развязывания новой войны", — написал Зеленский.Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс сейчас недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД России, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001213659.html
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в мире, украина, россия, сша, мария захарова, владимир зеленский, нато, министерство обороны сша, пит хегсет
В мире, Украина, Россия, США, Мария Захарова, Владимир Зеленский, НАТО, Министерство обороны США, Пит Хегсет
"Если не вступим в НАТО". Зеленский выдвинул дерзкий план против России

Зеленский заявил о возможности создать аналог НАТО внутри самой Украины

© AP Photo / Alex BabenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украине придется создать свой собственный аналог НАТО, если страну не возьмут в Североатлантический альянс, заявил Владимир Зеленский в социальной сети X.
«
"Если Украина не вступит в альянс, то нам придется создать НАТО внутри страны, что подразумевает содержание достаточно сильной армии для отражения агрессии, ее финансирование, производство и хранение достаточного количества собственного оружия, а также переговоры с нашими партнерами об их участии ради сдерживания России от развязывания новой войны", — написал Зеленский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
СМИ рассказали, что ждет Зеленского в ближайшие недели
Вчера, 09:54
Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс сейчас недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД России, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
"Позор". СМИ рассказали о провале плана Запада против России
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