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СМИ рассказали, что ждет Зеленского в ближайшие недели - РИА Новости, 24.02.2025
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09:54 24.02.2025 (обновлено: 10:50 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001213659.html
СМИ рассказали, что ждет Зеленского в ближайшие недели
СМИ рассказали, что ждет Зеленского в ближайшие недели - РИА Новости, 24.02.2025
СМИ рассказали, что ждет Зеленского в ближайшие недели
Владимира Зеленского в ближайшие недели ждет самая опасная фаза конфликта, пишет Financial Times. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:54:00+03:00
2025-02-24T10:50:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
киев
дональд трамп
владимир зеленский
скотт бессент
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимира Зеленского в ближайшие недели ждет самая опасная фаза конфликта, пишет Financial Times."В ближайшие недели руководство Зеленского вступит в самую опасную фазу", — говорится в материале.Обозреватели указали, что украинскому политику на фоне президентства Дональда Трампа и в условиях своей угасающей популярности придется пытаться удерживать Запад на стороне своей страны.В воскресенье Зеленский отказался выплачивать требуемые Трампом 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи украинских полезных ископаемых в качестве компенсации за помощь от США. Он заявил, что "не подпишет то, что будут выплачивать десять поколений украинцев".В этот же день западные СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщали об отказе республики создать соответствующий компенсационный фонд.Глава Белого дома 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. При этом в субботу глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, контроль над которым отойдет Вашингтону.
https://ria.ru/20250224/skandal-2001202744.html
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сша
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в мире, сша, вашингтон (штат), киев, дональд трамп, владимир зеленский, скотт бессент, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Вашингтон (штат), Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Скотт Бессент, Мюнхенская конференция по безопасности
СМИ рассказали, что ждет Зеленского в ближайшие недели

FT: в ближайшие недели Зеленского ждет самая опасная фаза конфликта

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимира Зеленского в ближайшие недели ждет самая опасная фаза конфликта, пишет Financial Times.
«
"В ближайшие недели руководство Зеленского вступит в самую опасную фазу", — говорится в материале.
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Обозреватели указали, что украинскому политику на фоне президентства Дональда Трампа и в условиях своей угасающей популярности придется пытаться удерживать Запад на стороне своей страны.
В воскресенье Зеленский отказался выплачивать требуемые Трампом 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи украинских полезных ископаемых в качестве компенсации за помощь от США. Он заявил, что "не подпишет то, что будут выплачивать десять поколений украинцев".
В этот же день западные СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщали об отказе республики создать соответствующий компенсационный фонд.
Глава Белого дома 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
При этом в субботу глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, контроль над которым отойдет Вашингтону.
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В миреСШАВашингтон (штат)КиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийСкотт БессентМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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