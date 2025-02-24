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В Раде назвали критическую ошибку Зеленского в адрес Трампа - РИА Новости, 24.02.2025
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01:32 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001186626.html
В Раде назвали критическую ошибку Зеленского в адрес Трампа
В Раде назвали критическую ошибку Зеленского в адрес Трампа - РИА Новости, 24.02.2025
В Раде назвали критическую ошибку Зеленского в адрес Трампа
Глава киевского режима Владимир Зеленский, перейдя на личности во взаимодействии с Дональдом Трампом, допустил критическую ошибку, которая больше не позволит... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T01:32:00+03:00
2025-02-24T01:32:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский, перейдя на личности во взаимодействии с Дональдом Трампом, допустил критическую ошибку, которая больше не позволит ему наладить отношения с президентом США, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Проблема Зеленского в том, что у него нет и не будет уже обратного хода с Трампом. У (Премьера Канады Джастина — Прим. ред.) Трюдо — будет. У (Президента Мексики Клауди — Прим. ред.) Шейнбаум — будет. У (Канцлера ФРГ Олафа — Прим. ред.) Шольца и (Генсека НАТО Марка — Прим. ред.) Рютте — будет. У Зеленского — нет. Он перешел на личности", — написал политик.По мнению парламентария, у Зеленского остался единственный способ попытаться снова добиться расположения Трампа — поехать в Вашингтон и подписать соглашение о продаже украинских редкоземельных металлов США, но в таком случае, полагает Дубинский, киевского главу уже не примут на Украине."Что было бы сейчас разумным итогом для Зеленского? Уйти. Сказать, что не может подписать такой договор, но считает важным сохранить отношения с США. Поэтому уходит, и оставляет этот вопрос парламенту", — резюмировал Дубинский.В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить кормушку.Глава Белого дома 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001176007.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский
В Раде назвали критическую ошибку Зеленского в адрес Трампа

Дубинский: Зеленский ошибся, перейдя на личности в отношениях с Трампом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский, перейдя на личности во взаимодействии с Дональдом Трампом, допустил критическую ошибку, которая больше не позволит ему наладить отношения с президентом США, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Проблема Зеленского в том, что у него нет и не будет уже обратного хода с Трампом. У (Премьера Канады Джастина — Прим. ред.) Трюдо — будет. У (Президента Мексики Клауди — Прим. ред.) Шейнбаум — будет. У (Канцлера ФРГ Олафа — Прим. ред.) Шольца и (Генсека НАТО Марка — Прим. ред.) Рютте — будет. У Зеленского — нет. Он перешел на личности", — написал политик.
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"Что было бы сейчас разумным итогом для Зеленского? Уйти. Сказать, что не может подписать такой договор, но считает важным сохранить отношения с США. Поэтому уходит, и оставляет этот вопрос парламенту", — резюмировал Дубинский.
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Глава Белого дома 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
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В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр Дубинский
 
 
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