https://ria.ru/20250224/zelenskij-2001376654.html

Зеленский уклоняется от переговоров по урегулированию, заявил Путин

Зеленский уклоняется от переговоров по урегулированию, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025

Зеленский уклоняется от переговоров по урегулированию, заявил Путин

Владимир Зеленский уклоняется от переговоров по мирному урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:03:00+03:00

2025-02-24T23:03:00+03:00

2025-02-24T23:03:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский уклоняется от переговоров по мирному урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Дело в том, что он (Зеленский - ред.) уклоняется от этих переговоров (по мирному урегулированию конфликта на Украине - ред.). Почему? Потому что в случае начала этих переговоров, это рано или поздно, и, скорее всего, достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения. А как только это произойдет, сразу надо идти на выборы. Не будет тогда оснований не проводить выборы. Ведь сегодня выборы на Украине не проводятся под предлогом наличия военного положения", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250128/zelenskij-1995999737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, павел зарубин