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Зеленский уклоняется от переговоров по урегулированию, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
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23:03 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/zelenskij-2001376654.html
Зеленский уклоняется от переговоров по урегулированию, заявил Путин
Зеленский уклоняется от переговоров по урегулированию, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Зеленский уклоняется от переговоров по урегулированию, заявил Путин
Владимир Зеленский уклоняется от переговоров по мирному урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:03:00+03:00
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украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский уклоняется от переговоров по мирному урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Дело в том, что он (Зеленский - ред.) уклоняется от этих переговоров (по мирному урегулированию конфликта на Украине - ред.). Почему? Потому что в случае начала этих переговоров, это рано или поздно, и, скорее всего, достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения. А как только это произойдет, сразу надо идти на выборы. Не будет тогда оснований не проводить выборы. Ведь сегодня выборы на Украине не проводятся под предлогом наличия военного положения", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, павел зарубин
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Павел Зарубин
Зеленский уклоняется от переговоров по урегулированию, заявил Путин

Путин: Зеленский уклоняется от переговоров по мирному урегулированию на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский уклоняется от переговоров по мирному урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Дело в том, что он (Зеленский - ред.) уклоняется от этих переговоров (по мирному урегулированию конфликта на Украине - ред.). Почему? Потому что в случае начала этих переговоров, это рано или поздно, и, скорее всего, достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения. А как только это произойдет, сразу надо идти на выборы. Не будет тогда оснований не проводить выборы. Ведь сегодня выборы на Украине не проводятся под предлогом наличия военного положения", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Путин о нелегитимности переговоров между Москвой и Киевом - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин заявил, что Зеленский не имеет права ничего подписывать
28 января, 20:52
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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