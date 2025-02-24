https://ria.ru/20250224/zelenskij-2001376654.html
Зеленский уклоняется от переговоров по урегулированию, заявил Путин
Зеленский уклоняется от переговоров по урегулированию, заявил Путин - РИА Новости, 24.02.2025
Зеленский уклоняется от переговоров по урегулированию, заявил Путин
Владимир Зеленский уклоняется от переговоров по мирному урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T23:03:00+03:00
2025-02-24T23:03:00+03:00
2025-02-24T23:03:00+03:00
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001159171_0:118:2806:1696_1920x0_80_0_0_ca3aec0486aaef1ad796686337e5ec18.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский уклоняется от переговоров по мирному урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Дело в том, что он (Зеленский - ред.) уклоняется от этих переговоров (по мирному урегулированию конфликта на Украине - ред.). Почему? Потому что в случае начала этих переговоров, это рано или поздно, и, скорее всего, достаточно быстро, приведет к необходимости отмены военного положения. А как только это произойдет, сразу надо идти на выборы. Не будет тогда оснований не проводить выборы. Ведь сегодня выборы на Украине не проводятся под предлогом наличия военного положения", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250128/zelenskij-1995999737.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001159171_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_6c3059e5b2a25f9e9ab38604d6655513.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, павел зарубин
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Павел Зарубин
Зеленский уклоняется от переговоров по урегулированию, заявил Путин
Путин: Зеленский уклоняется от переговоров по мирному урегулированию на Украине