https://ria.ru/20250224/zapad-2001247424.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 24.02.2025

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:13:00+03:00

2025-02-24T12:13:00+03:00

2025-02-24T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение", - говорится в сводке российского военного ведомства.Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки, Лозовой Харьковской области и Макеевки Луганской Народной Республики."Потери противника составили до 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250224/peskov-2001249537.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины