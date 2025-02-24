https://ria.ru/20250224/zapad-2001247424.html
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 24.02.2025
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:13:00+03:00
2025-02-24T12:13:00+03:00
2025-02-24T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение", - говорится в сводке российского военного ведомства.Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Каменки, Степовой Новоселовки, Лозовой Харьковской области и Макеевки Луганской Народной Республики."Потери противника составили до 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250224/peskov-2001249537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО
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