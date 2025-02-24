https://ria.ru/20250224/zaharova-2001296409.html

Захарова прокомментировала слова премьера Дании о мире на Украине

Захарова прокомментировала слова премьера Дании о мире на Украине - РИА Новости, 24.02.2025

Захарова прокомментировала слова премьера Дании о мире на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министр Дании Метте Фредериксен, что мир на Украине будет опаснее войны. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:16:00+03:00

2025-02-24T15:16:00+03:00

2025-02-24T15:16:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министр Дании Метте Фредериксен, что мир на Украине будет опаснее войны. Захарова процитировала в своем Telegram-канале слова Фредериксен: "Мир на Украине будет опаснее войны". "А здоровье опаснее болезни? Хотелось бы уточнить у Копенгагена", - задала встречный вопрос Захарова. Ранее канцелярия датского правительства сообщила, что Дания выделила Украине дополнительные 280 миллионов долларов в качестве военной помощи, деньги пойдут на закупку боеприпасов для ВСУ. Фредериксен заявила также, что Копенгаген будет продолжать оказывать Киеву поддержку "столько, сколько потребуется". Кроме того, как сообщил МИД Дании, Копенгаген выделил Киеву дополнительно 56,7 миллиона долларов в качестве гражданской поддержки. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250220/makron-2000471090.html

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