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Экс-замначальника Красноярской железной дороги поучил срок за взятку - РИА Новости, 24.02.2025
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08:57 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/vzyatka-2001204276.html
Экс-замначальника Красноярской железной дороги поучил срок за взятку
Экс-замначальника Красноярской железной дороги поучил срок за взятку - РИА Новости, 24.02.2025
Экс-замначальника Красноярской железной дороги поучил срок за взятку
Суд в Красноярске приговорил бывшего заместителя начальника Красноярской железной дороги по строительству Ивана Борисова к 5 годам колонии за получение взятки в РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T08:57:00+03:00
2025-02-24T08:57:00+03:00
происшествия
красноярск
иван борисов
красноярская железная дорога
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 24 фев – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил бывшего заместителя начальника Красноярской железной дороги по строительству Ивана Борисова к 5 годам колонии за получение взятки в особо крупном размере, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Мужчина был арестован в августе 2024 года. По версии следствия, замначальника КрасЖД в 2021 году получил взятку от двух представителей коммерческих организаций в виде стройматериалов для ремонта дома на сумму свыше миллиона рублей. За это фигурант должен был дать указание на подписание актов о приеме выполненных работ коммерческой организацией и справок о стоимости работ, если возникнут проблемы. По данным транспортной прокуратуры, Взяткодатели выполняли строительно-монтажные работы на перегоне "Лукашевич-Кой" участка "Междуреченск-Тайшет" Красноярской железной дороги. Общая сумма взятки составила 1,2 миллиона рублей. "Октябрьский районный суд Красноярска постановил приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Красноярской железной дороги по строительству Борисова И.В… назначил наказание виновному в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, взыскал с подсудимого в доход государства денежную сумму, эквивалентную размеру взятки", - говорится в сообщении. Уточняется, что для исполнения приговора суд сохранил арест на транспортные средства фигуранта.
https://ria.ru/20250222/arest-2000971923.html
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происшествия, красноярск, иван борисов, красноярская железная дорога, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Красноярск, Иван Борисов, Красноярская железная дорога, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Экс-замначальника Красноярской железной дороги поучил срок за взятку

Экс-замначальника Красноярской железной дороги приговорили к колонии за взятку

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КРАСНОЯРСК, 24 фев – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил бывшего заместителя начальника Красноярской железной дороги по строительству Ивана Борисова к 5 годам колонии за получение взятки в особо крупном размере, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Мужчина был арестован в августе 2024 года. По версии следствия, замначальника КрасЖД в 2021 году получил взятку от двух представителей коммерческих организаций в виде стройматериалов для ремонта дома на сумму свыше миллиона рублей. За это фигурант должен был дать указание на подписание актов о приеме выполненных работ коммерческой организацией и справок о стоимости работ, если возникнут проблемы.
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По данным транспортной прокуратуры, Взяткодатели выполняли строительно-монтажные работы на перегоне "Лукашевич-Кой" участка "Междуреченск-Тайшет" Красноярской железной дороги. Общая сумма взятки составила 1,2 миллиона рублей.
"Октябрьский районный суд Красноярска постановил приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Красноярской железной дороги по строительству Борисова И.В… назначил наказание виновному в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, взыскал с подсудимого в доход государства денежную сумму, эквивалентную размеру взятки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для исполнения приговора суд сохранил арест на транспортные средства фигуранта.
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ПроисшествияКрасноярскИван БорисовКрасноярская железная дорогаЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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