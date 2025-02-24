Экс-замначальника Красноярской железной дороги поучил срок за взятку
Экс-замначальника Красноярской железной дороги приговорили к колонии за взятку
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 24 фев – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил бывшего заместителя начальника Красноярской железной дороги по строительству Ивана Борисова к 5 годам колонии за получение взятки в особо крупном размере, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Мужчина был арестован в августе 2024 года. По версии следствия, замначальника КрасЖД в 2021 году получил взятку от двух представителей коммерческих организаций в виде стройматериалов для ремонта дома на сумму свыше миллиона рублей. За это фигурант должен был дать указание на подписание актов о приеме выполненных работ коммерческой организацией и справок о стоимости работ, если возникнут проблемы.
По данным транспортной прокуратуры, Взяткодатели выполняли строительно-монтажные работы на перегоне "Лукашевич-Кой" участка "Междуреченск-Тайшет" Красноярской железной дороги. Общая сумма взятки составила 1,2 миллиона рублей.
"Октябрьский районный суд Красноярска постановил приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Красноярской железной дороги по строительству Борисова И.В… назначил наказание виновному в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, взыскал с подсудимого в доход государства денежную сумму, эквивалентную размеру взятки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для исполнения приговора суд сохранил арест на транспортные средства фигуранта.
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