https://ria.ru/20250224/vzyatka-2001204276.html

Экс-замначальника Красноярской железной дороги поучил срок за взятку

Экс-замначальника Красноярской железной дороги поучил срок за взятку - РИА Новости, 24.02.2025

Экс-замначальника Красноярской железной дороги поучил срок за взятку

Суд в Красноярске приговорил бывшего заместителя начальника Красноярской железной дороги по строительству Ивана Борисова к 5 годам колонии за получение взятки в РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T08:57:00+03:00

2025-02-24T08:57:00+03:00

2025-02-24T08:57:00+03:00

происшествия

красноярск

иван борисов

красноярская железная дорога

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КРАСНОЯРСК, 24 фев – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил бывшего заместителя начальника Красноярской железной дороги по строительству Ивана Борисова к 5 годам колонии за получение взятки в особо крупном размере, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Мужчина был арестован в августе 2024 года. По версии следствия, замначальника КрасЖД в 2021 году получил взятку от двух представителей коммерческих организаций в виде стройматериалов для ремонта дома на сумму свыше миллиона рублей. За это фигурант должен был дать указание на подписание актов о приеме выполненных работ коммерческой организацией и справок о стоимости работ, если возникнут проблемы. По данным транспортной прокуратуры, Взяткодатели выполняли строительно-монтажные работы на перегоне "Лукашевич-Кой" участка "Междуреченск-Тайшет" Красноярской железной дороги. Общая сумма взятки составила 1,2 миллиона рублей. "Октябрьский районный суд Красноярска постановил приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Красноярской железной дороги по строительству Борисова И.В… назначил наказание виновному в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, взыскал с подсудимого в доход государства денежную сумму, эквивалентную размеру взятки", - говорится в сообщении. Уточняется, что для исполнения приговора суд сохранил арест на транспортные средства фигуранта.

https://ria.ru/20250222/arest-2000971923.html

https://ria.ru/20241102/sk-1981475001.html

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происшествия, красноярск, иван борисов, красноярская железная дорога, западно-сибирская транспортная прокуратура