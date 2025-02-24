В Херсоне снова прогремели взрывы
Очередные взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена.
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"В Херсоне в очередной раз слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее в понедельник уже сообщалось о взрывах в Херсоне.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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