https://ria.ru/20250224/vzryvy-2001185220.html

В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 24.02.2025

В Киеве прогремели новые взрывы

Взрывы второй раз за ночь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.02.2025

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специальная военная операция на украине

киев

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киевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрывы второй раз за ночь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Киеве снова прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250224/obstrel-2001184271.html

киев

россия

киевская область

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киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины