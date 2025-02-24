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На территорию консульства России в Марселе бросили два взрывных устройства

На территорию консульства России в Марселе бросили два взрывных устройства - РИА Новости, 24.02.2025

На территорию консульства России в Марселе бросили два взрывных устройства

На территорию российского генконсульства в Марселе бросили два взрывных устройства, сработало одно, сообщило французское ТВ со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:47:00+03:00

2025-02-24T12:47:00+03:00

2025-02-24T13:56:00+03:00

в мире

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

россия

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На территорию российского генконсульства в Марселе бросили два взрывных устройства, сработало одно, сообщило французское ТВ со ссылкой на источники в полиции.Как уточняется, сработало только одно устройство.Сотрудники генконсульства не пострадали, также инцидент не нанес материального ущерба диппредставительству, сообщило посольство России в Париже.По информации французских СМИ, территорию консульства атаковали бутылками с зажигательной смесью. Рядом с диппредставительством полиция обнаружила угнанный автомобиль.На месте происшествия работают около 30 пожарных и полицейских. В числе прочего силовики обезвреживали подозрительную емкость у консульства.Российское консульство расположено на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что взрывы на территории генконсульства имеют все признаки теракта. Она заявила, что Москва требует от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.Служба внешней разведки России на прошлой неделе сообщала, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств Москвы в Европе.

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Полиция и пожарные работают рядом с генконсульством России в Марселе Полиция оцепила генконсульство России в Марселе после взрыва, на место приехали пожарные, передает корреспондент РИА Новости 2025-02-24T12:47 true PT0M13S

Обстановка возле российского консульства в Марселе В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв 2025-02-24T12:47 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , россия, марсель, франция