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На территорию консульства России в Марселе бросили два взрывных устройства - РИА Новости, 24.02.2025
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12:47 24.02.2025 (обновлено: 13:56 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/vzryv-2001257841.html
На территорию консульства России в Марселе бросили два взрывных устройства
На территорию консульства России в Марселе бросили два взрывных устройства - РИА Новости, 24.02.2025
На территорию консульства России в Марселе бросили два взрывных устройства
На территорию российского генконсульства в Марселе бросили два взрывных устройства, сработало одно, сообщило французское ТВ со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:47:00+03:00
2025-02-24T13:56:00+03:00
в мире
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
россия
марсель
франция
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На территорию российского генконсульства в Марселе бросили два взрывных устройства, сработало одно, сообщило французское ТВ со ссылкой на источники в полиции.Как уточняется, сработало только одно устройство.Сотрудники генконсульства не пострадали, также инцидент не нанес материального ущерба диппредставительству, сообщило посольство России в Париже.По информации французских СМИ, территорию консульства атаковали бутылками с зажигательной смесью. Рядом с диппредставительством полиция обнаружила угнанный автомобиль.На месте происшествия работают около 30 пожарных и полицейских. В числе прочего силовики обезвреживали подозрительную емкость у консульства.Российское консульство расположено на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что взрывы на территории генконсульства имеют все признаки теракта. Она заявила, что Москва требует от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.Служба внешней разведки России на прошлой неделе сообщала, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств Москвы в Европе.
https://ria.ru/20250224/marsel-2001250743.html
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Полиция и пожарные работают рядом с генконсульством России в Марселе
Полиция оцепила генконсульство России в Марселе после взрыва, на место приехали пожарные, передает корреспондент РИА Новости
2025-02-24T12:47
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Обстановка возле российского консульства в Марселе
В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв
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в мире, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , россия, марсель, франция
В мире, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , Россия, Марсель, Франция

На территорию консульства России в Марселе бросили два взрывных устройства

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На территорию российского генконсульства в Марселе бросили два взрывных устройства, сработало одно, сообщило французское ТВ со ссылкой на источники в полиции.
Как уточняется, сработало только одно устройство.
Сотрудники генконсульства не пострадали, также инцидент не нанес материального ущерба диппредставительству, сообщило посольство России в Париже.
По информации французских СМИ, территорию консульства атаковали бутылками с зажигательной смесью. Рядом с диппредставительством полиция обнаружила угнанный автомобиль.
На месте происшествия работают около 30 пожарных и полицейских. В числе прочего силовики обезвреживали подозрительную емкость у консульства.
Российское консульство расположено на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что взрывы на территории генконсульства имеют все признаки теракта. Она заявила, что Москва требует от страны аккредитации исчерпывающих и наискорейших мер по расследованию инцидента, а также шагов по усилению безопасности загранпредставительства.
Служба внешней разведки России на прошлой неделе сообщала, что Киев может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств Москвы в Европе.
Полиция и пожарные работают рядом с генконсульством России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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В миреВзрыв на территории российского Генконсульства в МарселеРоссияМарсельФранция
 
 
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