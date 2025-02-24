https://ria.ru/20250224/vsu-2001336537.html

ВСУ атаковали дом в центре Горловки

ВСУ атаковали дом в центре Горловки - РИА Новости, 24.02.2025

ВСУ атаковали дом в центре Горловки

Украинские войска ударили по дому в центре Горловки в ДНР при помощи беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:58:00+03:00

2025-02-24T17:58:00+03:00

2025-02-24T17:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска ударили по дому в центре Горловки в ДНР при помощи беспилотника, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. По данным управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 17.30 атаковали центр Горловки при помощи дрона-камикадзе. "По проспекту Ленина (центр Горловки) дрон украинских террористов ударил по дому", - говорится в сообщении. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250223/vsu-2001170627.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол