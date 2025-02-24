Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Иванополье - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 24.02.2025 (обновлено: 17:41 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/vsu-2001320297.html
Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Иванополье
Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Иванополье - РИА Новости, 24.02.2025
Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Иванополье
Российские военные ударили по промышленным объектам в подконтрольном Киеву Иванополье в ДНР, где украинские боевики хранили и чинили технику, сообщил РИА... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:45:00+03:00
2025-02-24T17:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000765261_0:180:3219:1991_1920x0_80_0_0_e5e8ed8b900a8d57016aaa10c1a13977.jpg
ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Российские военные ударили по промышленным объектам в подконтрольном Киеву Иванополье в ДНР, где украинские боевики хранили и чинили технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "По временно оккупированной территории ДНР прилетало в населенные пункты Иванополье, Комар. &lt;...&gt; В юго-восточной части села Иванополье находятся какие-то промышленные объекты, ангары, стоянки. Рогули устроили там закрытый цех, где чинили, модернизировали, а главное — хранили технику. В цех прилетел ФАБ, а сектор накрыли из РСЗО. На месте находилось до 20 боевиков, включая инженеров, а также несколько десятков единиц техники", — заявил он.Лебедев добавил, что после прилета на месте возник пожар. Кроме того, по словам подпольщика, армия ударила по селу Комар, где располагаются военные ВСУ, а из расположенного в северной части села леса периодически работают минометы.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250224/vs-2001252810.html
https://ria.ru/20250224/mo-2001248601.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000765261_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_902db5ab7e6d218d2d477dc1b7399c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Иванополье

ВС России нанесли удар по промобъектам в Иванополье, где ВСУ хранили технику

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Российские военные ударили по промышленным объектам в подконтрольном Киеву Иванополье в ДНР, где украинские боевики хранили и чинили технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"По временно оккупированной территории ДНР прилетало в населенные пункты Иванополье, Комар. <...> В юго-восточной части села Иванополье находятся какие-то промышленные объекты, ангары, стоянки. Рогули устроили там закрытый цех, где чинили, модернизировали, а главное — хранили технику. В цех прилетел ФАБ, а сектор накрыли из РСЗО. На месте находилось до 20 боевиков, включая инженеров, а также несколько десятков единиц техники", — заявил он.
Су-34 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
ВС России поразили места подготовки операторов дронов ВСУ
Вчера, 12:29
Лебедев добавил, что после прилета на месте возник пожар.
Кроме того, по словам подпольщика, армия ударила по селу Комар, где располагаются военные ВСУ, а из расположенного в северной части села леса периодически работают минометы.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий группировки "Юг"
Вчера, 12:16
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала