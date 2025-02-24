https://ria.ru/20250224/vsu-2001320297.html

Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Иванополье

Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Иванополье - РИА Новости, 24.02.2025

Подполье сообщило об ударе по местам хранения техники ВСУ в Иванополье

Российские военные ударили по промышленным объектам в подконтрольном Киеву Иванополье в ДНР, где украинские боевики хранили и чинили технику, сообщил РИА... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:45:00+03:00

2025-02-24T16:45:00+03:00

2025-02-24T17:41:00+03:00

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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Российские военные ударили по промышленным объектам в подконтрольном Киеву Иванополье в ДНР, где украинские боевики хранили и чинили технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "По временно оккупированной территории ДНР прилетало в населенные пункты Иванополье, Комар. <...> В юго-восточной части села Иванополье находятся какие-то промышленные объекты, ангары, стоянки. Рогули устроили там закрытый цех, где чинили, модернизировали, а главное — хранили технику. В цех прилетел ФАБ, а сектор накрыли из РСЗО. На месте находилось до 20 боевиков, включая инженеров, а также несколько десятков единиц техники", — заявил он.Лебедев добавил, что после прилета на месте возник пожар. Кроме того, по словам подпольщика, армия ударила по селу Комар, где располагаются военные ВСУ, а из расположенного в северной части села леса периодически работают минометы.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250224/vs-2001252810.html

https://ria.ru/20250224/mo-2001248601.html

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донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф