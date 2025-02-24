https://ria.ru/20250224/vsu-2001248457.html

ВСУ за сутки потеряли до 315 военных в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ за сутки потеряли до 315 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 24.02.2025

ВСУ за сутки потеряли до 315 военных в зоне действий группировки "Центр"

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих и две боевые бронированные... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:15:00+03:00

2025-02-24T12:15:00+03:00

2025-02-24T12:24:00+03:00

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих и две боевые бронированные машины "Казак", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Зверево, Сергеевка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2000751189.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)