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ВСУ за сутки потеряли до 315 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 24.02.2025 (обновлено: 12:24 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/vsu-2001248457.html
ВСУ за сутки потеряли до 315 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли до 315 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 24.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 315 военных в зоне действий группировки "Центр"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих и две боевые бронированные... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:15:00+03:00
2025-02-24T12:24:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих и две боевые бронированные машины "Казак", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Зверево, Сергеевка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2000751189.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 315 военных в зоне действий группировки "Центр"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 315 солдат в зоне ответственности "Центра"

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих и две боевые бронированные машины "Казак", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Зверево, Сергеевка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
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