https://ria.ru/20250224/vsu-2001248457.html
ВСУ за сутки потеряли до 315 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли до 315 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 24.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 315 военных в зоне действий группировки "Центр"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих и две боевые бронированные... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:15:00+03:00
2025-02-24T12:15:00+03:00
2025-02-24T12:24:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 315 военнослужащих и две боевые бронированные машины "Казак", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Зверево, Сергеевка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2000751189.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 315 военных в зоне действий группировки "Центр"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 315 солдат в зоне ответственности "Центра"