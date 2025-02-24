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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 24.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

Российские подразделения группировки "Север" уничтожили до 25 боевиков ВСУ, четыре автомобиля, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:13:00+03:00

2025-02-24T12:13:00+03:00

2025-02-24T12:26:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

харьковская область

волчанск

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" уничтожили до 25 боевиков ВСУ, четыре автомобиля, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, волчанск, безопасность