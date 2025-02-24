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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 24.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Российские подразделения группировки "Север" уничтожили до 25 боевиков ВСУ, четыре автомобиля, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:13:00+03:00
2025-02-24T12:13:00+03:00
2025-02-24T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" уничтожили до 25 боевиков ВСУ, четыре автомобиля, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и четыре автомобиля", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, волчанск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Волчанск, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 25 военных в зоне действий "Севера"