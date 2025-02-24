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ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области - РИА Новости, 24.02.2025

ВСУ за сутки нанесли 32 удара по Херсонской области

Украинские войска за минувшие сутки нанесли 32 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T09:51:00+03:00

2025-02-24T09:51:00+03:00

2025-02-24T09:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 32 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, обстрелам подверглись восемь населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 20 артиллерийских ударов. Еще 12 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали восемь населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Новая Маячка.

https://ria.ru/20250216/saldo-1999662280.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины