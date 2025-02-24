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ВС России поразили места подготовки операторов дронов ВСУ
ВС России поразили места подготовки операторов дронов ВСУ - РИА Новости, 24.02.2025
ВС России поразили места подготовки операторов дронов ВСУ
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военных аэродромам и местам подготовки операторов БПЛА. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:29:00+03:00
2025-02-24T12:29:00+03:00
2025-02-24T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военных аэродромам и местам подготовки операторов БПЛА. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 127 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, как отмечается в сводке, средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 71 беспилотник самолетного типа.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, США
ВС России поразили места подготовки операторов дронов ВСУ
Поссийская авиация нанесла поражение местам подготовки операторов дронов ВСУ