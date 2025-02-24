https://ria.ru/20250224/vs-2001252810.html

ВС России поразили места подготовки операторов дронов ВСУ

ВС России поразили места подготовки операторов дронов ВСУ - РИА Новости, 24.02.2025

ВС России поразили места подготовки операторов дронов ВСУ

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военных аэродромам и местам подготовки операторов БПЛА. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:29:00+03:00

2025-02-24T12:29:00+03:00

2025-02-24T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение украинским военных аэродромам и местам подготовки операторов БПЛА. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 127 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, как отмечается в сводке, средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 71 беспилотник самолетного типа.

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сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша