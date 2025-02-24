https://ria.ru/20250224/vershinin-2001370853.html

Вершинин обсудил с генсеком ООН Украину и Сирию

Вершинин обсудил с генсеком ООН Украину и Сирию - РИА Новости, 24.02.2025

Вершинин обсудил с генсеком ООН Украину и Сирию

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию вокруг Украины, в Сирии и в зоне палестино-израильского... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T22:31:00+03:00

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2025-02-24T22:32:00+03:00

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию вокруг Украины, в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в российском дипведомстве. "Рассмотрены наиболее острые проблемы международной повестки, в том числе с акцентом на текущую ситуацию вокруг Украины, в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта. С российской стороны подчеркнута важность соблюдения секретариатом ООН принципов беспристрастности и равноудаленности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском дипведомстве уточнили, что встреча дипломатов прошла в Женеве "на полях" сегмента высокого уровня Конференции ООН по разоружению и 58-й сессии Совета ООН по правам человека. По словам МИД РФ, стороны также обсудили задачи обеспечения продовольственной безопасности и выполнение меморандума Россия – OOН по беспрепятственному доступу российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. "Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН, в том числе в контексте отмечаемого в этом году 80-летия Всемирной организации и Победы над фашизмом", - сообщило дипведомство.

https://ria.ru/20241009/mid-1977141437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сирия, сергей вершинин, антониу гутерреш, оон, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде