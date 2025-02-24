Вершинин обсудил с генсеком ООН Украину и Сирию
Замглавы МИД Вершинин обсудил с генсеком ООН ситуацию вокруг Украины и в Сирии
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию вокруг Украины, в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в российском дипведомстве.
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"Рассмотрены наиболее острые проблемы международной повестки, в том числе с акцентом на текущую ситуацию вокруг Украины, в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта. С российской стороны подчеркнута важность соблюдения секретариатом ООН принципов беспристрастности и равноудаленности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В российском дипведомстве уточнили, что встреча дипломатов прошла в Женеве "на полях" сегмента высокого уровня Конференции ООН по разоружению и 58-й сессии Совета ООН по правам человека.
По словам МИД РФ, стороны также обсудили задачи обеспечения продовольственной безопасности и выполнение меморандума Россия – OOН по беспрепятственному доступу российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.
"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН, в том числе в контексте отмечаемого в этом году 80-летия Всемирной организации и Победы над фашизмом", - сообщило дипведомство.
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